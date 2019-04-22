Як минула ніч після виборів за 100 метрів від бойовиків – 6 фото

Українські військові запевняють, що в районі Кримського ось уже декілька днів, напередодні виборів, – затишшя, яке їх і насторожує. Активізації бойових дій солдати ЗСУ очікували після закриття виборчих дільниць. Вони кажуть, що так було після першого туру президентських виборів. Втім, активного загострення в цей день не було, однак не обійшлося без дрібних провокацій. Бойовики російських гібридних сил систематично намагалися поцілити у позиції українських військ. Ситуація не залишалася без реакції.

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