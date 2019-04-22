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22 Квітень 2019, Київ 17:28
Фотогалереї

Як минула ніч після виборів за 100 метрів від бойовиків – 6 фото

Українські військові запевняють, що в районі Кримського ось уже декілька днів, напередодні виборів, – затишшя, яке їх і насторожує. Активізації бойових дій солдати ЗСУ очікували після закриття виборчих дільниць. Вони кажуть, що так було після першого туру президентських виборів. Втім, активного загострення в цей день не було, однак не обійшлося без дрібних провокацій. Бойовики російських гібридних сил систематично намагалися поцілити у позиції українських військ. Ситуація не залишалася без реакції.
Українські військові у теплу весняну погоду чистять зброю і готуються до вечора
1 Українські військові у теплу весняну погоду чистять зброю і готуються до вечора
До спостережних позицій ЗСУ слід пройти довгими окопами, які, здебільшого усі в багнюці
2 До спостережних позицій ЗСУ слід пройти довгими окопами, які, здебільшого усі в багнюці
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Український військовий спостерігає за активністю російських гібридних сил на Донбасі поблизу Кримського, що на Луганщині
4 Український військовий спостерігає за активністю російських гібридних сил на Донбасі поблизу Кримського, що на Луганщині
У сутінках лунають перші постріли зі стрілецької зброї
5 У сутінках лунають перші постріли зі стрілецької зброї
Легкі обстріли повторювалися регулярно і військові відкрили вогонь у відповідь
6 Легкі обстріли повторювалися регулярно і військові відкрили вогонь у відповідь
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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