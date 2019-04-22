Кремль: вітати Зеленського і говорити про співпрацю ще зарано

У Кремлі заявили, що вважають передчасними вітання президента Росії Володимира Путіна Володимиру Зеленському, який лідирує на виборах президента України.

Крім того, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, наразі зарано говорити про можливість співпраці з Зеленським.

Росія поважає вибір, зроблений громадянами України, проте заявляє про проблеми з «легітимністю цього процесу», додав Пєсков.

«Легітимність цих виборів у цілому була поставлена під сумнів, коли не було надано можливості голосувати трьом мільйонам громадян України, які проживають у Росії», – цитує Пєскова російська державна агенція новин ТАСС.

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Зеленського вже привітали низка світових лідерів.