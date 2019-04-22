Західні оглядачі про перемогу Зеленського

Світ пильно слідкував за президентськими виборами в Україні. Вони важливі, бо «добре це чи погано, але Україна – це міст, що об’єднує чи роз’єднує, залежно від вашої точки зору, Росію та Захід», – писав оглядач видання Time напередодні другого туру. Радіо Свобода зібрало перші реакції та прогнози від провідних західних оглядачів та політиків на перемогу Володимира Зеленського.

Спадок для Зеленського

Колишній речник ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків вважає, що Володимир Зеленський успадкує величезний список того, що треба зробити для держави, яка перебуває у розпалі конфлікту з Росією, стала однією з найбідніших країн Європи та дає раду тому, що вважається поширеною корупцією. Про це експерт пише на сайті американської телекомпанії CNN.

«Зеленський, швидше за все, насолоджуватиметься надзвичайно коротким «медовим місяцем» для того, щоб довести, що він може вміло втілити свою комедійну, ефірну персону у живого, дихаючого президента зі значними повноваженнями ухвалення рішень щодо закордонних справ, оборони, розвідки і призначення генерального прокурора держави», – вважає експерт.

Окремо Боцюрків наголошує, що визначити, за що саме виступає Зеленський у внутрішній політиці, так само непросто, як і те, за що він виступає у зовнішній політиці, враховуючи підхід до Росії.

«Згідно з російським наративом, з 2014 року Україною керували лідери «нацистсько-фашистського перевороту». Зараз Україна чесно і вільно обрала нового президента, який навіть сам є єврейського походження. Як пояснять це «Спутник» та RT?»,– йдеться у Twitter дописі дослідниці Енн Епплбаум.

Знайти прем’єра й уникнути пасток

Дослідник Королівського коледжу у Лондоні, доктор Александр Кларксон, який спеціалізується на питаннях України, у своєму Twitter також висловив кілька думок стосовно перемоги Зеленського.

«Порошенко побудував свою репутацію на них [армія, віра та мова], а інших принад у нього не лишилось, щойно ситуація стабілізувалась. Якщо Зеленський зможе знайти прем’єр-міністра або міністрів, які зможуть задовольнити запит на [вирішення проблем на] безпекову та патріотичну тематику, він зможе у майбутньому уникнути електоральних пасток», – написав експерт.

«Президент-єврей»

Ізраїльське видання Haaretz звертає увагу на те, що Зеленський «стане першим єврейським президентом України, що зробить його країну єдиною за межами Ізраїлю, яка має і президента, і прем’єр-міністра євреїв», – йдеться у статті.

«Залежність від радників»

«Робити будь-які прогнози про те, яким буде президент Зеленський, надзвичайно важко, щонайменше через те, що комік говорив у невиразних загальних рисах та уникав будь-якого «підсмаження» від преси під час своєї кампанії», – пише оглядач Девід Стерн у статті для Politico.eu.

Деякі спостерігачі в Україні вказують на те, що Зеленський взяв собі у радники відомих реформаторів – це, мовляв, доказ того, що він буде дотримуватися реформаторського шляху. «Але це компенсує повну відсутність в нього досвіду в українській політиці та з політиками. Зеленський буде залежати від усіх тих, хто шептатиме йому на вухо, і є ознаки того, що боротьба за цей вплив вже почалася», – йдеться у статті.

Йому також доведеться протистояти союзникам Порошенка як в уряді, так і в парламенті, якщо він тільки не виграє більшість на парламентських виборах, вважає автор.

Глобальні тренди

«Перемога Зеленського стане найостаннішою у глобальному тренді, коли політичні аутсайдери «захоплюють» телебачення та соціальні мережі, щоб витіснити непопулярний істеблішмент. Це, ймовірно, вплине і на Росію, та інші пострадянські країни, де лише кілька країн мають демократичну систему, яка б дозволила коміку витіснити чинного президента. І це викликає питання щодо стратегії України в її конфлікті з російським президентом Володимиром Путіним – з яким Зеленський пообіцяв вести переговори, але не уточнив, як саме», – пише оглядач американського видання The Washington Post Антон Трояновський.

Оглядач британського видання The Independent Олівер Керролл зауважує, що кампанія Зеленського уникала будь-яких деталей політичних дискусій, і він не надав ніякої ясності майбутнього напрямку його президентства.

Привітання від західних політиків

Президент США Дональд Трамп зателефонував лідерові президентських перегонів в Україні Володимиру Зеленському і привітав його з перемогою, повідомляє «Інтерфакс- Україна».

А спеціальний представник США з питань України Курт Волкер у Twitter наголосив, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну.

«Президент [США Дональд] Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з його перемогою на виборах, а народ України – з мирними та демократичними виборами. Ми продовжимо підтримувати намагання України відновити її територіальну цілісність та протистояти російській агресії», – заявив Волкер.

Президент Польщі Анджей Дуда увечері 21 квітня першим із лідерів країн Європи привітав Володимира Зеленського з перемогою. «Президент Анджей Дуда привітав обраного президента України Володимира Зеленського по телефону і запросив його до Польщі», – повідомила в мережі Twitter канцелярія польського президента.

Єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган сформулював привітання наступним чином:

«Вітаю народ України із демонстрацією демократичної зрілості і обраним президентом, а Володимира Зеленського ­– з його перемогою. Цей результат є дуже потужним мандатом на більш рішучу боротьбу з корупцією і за звільнення держави від олігархічного впливу».

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, в свою чергу, написав: «Я з нетерпінням чекаю співпраці з вами, щоб продовжити зміцнення зв’язків між Канадою та Україною і створити більше можливостей для людей в обох наших країнах».

Голова Ради ЄС Дональд Туск написав: «Вирішальний день для України. Вільні вибори і мирна зміна влади = сильна українська демократія. Вітаємо Володимира Зеленського. ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг: «Вітаємо Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Україна є цінним партнером НАТО і ми розраховуємо на продовження нашої співпраці».