Прем’єр-міністр Великобританії привітала Зеленського з перемогою на виборах

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей привітала Володимира Зеленського, який лідирує на виборах президента України.

«Вітаю Володимира Зеленського з вашим успіхом на виборах. Стабільність України має важливе значення для безпеки Європи, і я сподіваюся на тісну співпрацю з вами. Великобританія рішуче підтримує суверенітет України», – мовиться в повідомленні.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.