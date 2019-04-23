Вибори президента: ЦВК залишилося опрацювати протоколи з чотирьох областей

Центральній виборчій комісії України залишилося опрацювати протоколи з чотирьох областей.

Наразі ЦВК не завершила роботу з протоколами з Волинської (99,82%), Львівської (99,9%), Херсонської (99,87%) та Чернігівської областей (99,81%).

Шоумен Володимир Зеленський перемагає чинного президента Петра Порошенка в усіх областях, крім Львівської.

За результатами 99,97% опрацьованих протоколів у другому турі виборів президента України, Зеленський набирає 73,23% голосів, Порошенко – 24,45%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.