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23 Квітень 2019, Київ 13:12
Новини | Політика

Вибори президента: ЦВК залишилося опрацювати протоколи з чотирьох областей

ЦВК опрацювала 99,97% протоколів

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Центральній виборчій комісії України залишилося опрацювати протоколи з чотирьох областей.

Наразі ЦВК не завершила роботу з протоколами з Волинської (99,82%), Львівської (99,9%), Херсонської (99,87%) та Чернігівської областей (99,81%).

Шоумен Володимир Зеленський перемагає чинного президента Петра Порошенка в усіх областях, крім Львівської.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор (2006-2009)
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За результатами 99,97% опрацьованих протоколів у другому турі виборів президента України, Зеленський набирає 73,23% голосів, Порошенко – 24,45%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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