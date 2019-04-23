Гройсман розповів про телефонну розмову із Зеленським після його перемоги на виборах

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV розповів, що мав телефонну розмову із переможцем виборів президента Володимиром Зеленським.

«Ви знаєте, я подякував Петру Порошенку вчора. І, звісно, я мав телефонну розмову з новим президентом, обраним президентом Володимиром Зеленським. Я привітав його з цією перемогою. Я вважаю, що виклики стоять достатньо серйозні і треба все зробити для того, щоб їх подолати», – сказав Гройсман ввечері 22 квітня.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.