Коломойський розповів, коли повернеться до України

Український бізнесмен Ігор Коломойський в коментарі LB.ua заявив, що збирається повернутися до України після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів.

«Так, я повернуся в країну обов'язково, але не раніше офіційного оприлюднення результатів президентських виборів», – сказав Коломойський.

Бізнесмен розповідав, що востаннє був в Україні у 2017 році. Наразі він перебуває в Ізраїлі. Коломойський говорив, що поїхати до України «було б украй необдумано».

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський, якого Коломойський підтримав на виборах, набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.