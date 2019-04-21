Потрібно, щоб українці знову не заплатили за «Приватбанк» – заступник голови Ради НБУ

Національний банк України продовжить юридичне оскарження рішень судів першої інстанції про націоналізацію «Приватбанку». Про це Радіо Свобода заявив 21 квітня почесний президент Київської школи економіки, заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов.

«З економічної точки зору банк був неспроможний виконувати свої зобов’язання, і тому його потрібно було або закривати, або націоналізувати. Закривати його було небезпечно, це великий банк, і до великих банків у всіх країнах ставляться по-іншому... Що буде далі? Мені складно робити якийсь прогноз, думаю, що потрібно слідкувати за тим, щоб платники податків знову не заплатили ще раз за той банк якимось новим політичним силам», – сказав фахівець.

За словами Тимофія Милованова, курс гривні до долара та інших світових валют від результатів виборів «зараз ще не залежить». «Це буде залежати від економічної політики, яка буде впроваджуватися. Думаю, що ринки, економіка і люди в цілому придивляться до того, які будуть перші призначення, перші політичні, економічні рішення нової команди, хто буде в цій команді», – вказав заступник голови Ради НБУ.

Після рішення окружного адміністративного суду щодо визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку» ситуація залишається спокійною та контрольованою, заявили у Нацбанку України після позачергового засідання Ради фінансової стабільності 19 квітня.

«У той же час, відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому. Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих банку та державі колишніми власниками «Приватбанку», – йдеться у повідомленні на сайті установи.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

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Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

Раду з фінансової стабільності створено у березні 2015 року указом Президента України. До її складу входять за посадами Голова Національного банку України, Міністр фінансів України (співголови Ради), Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Голова Нацкомфінпослуг, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів, заступник Голови Національного банку України, заступник Міністра фінансів України.