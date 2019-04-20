Нацбанк: рішення суду щодо «Приватбанку» ускладнює співпрацю з МВФ, Світовим банком та ЄБРР

Після рішення окружного адміністративного суду щодо визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку» ситуація залишається спокійною та контрольованою, заявили у Нацбанку України після позачергового засідання Ради фінансової стабільності 19 квітня.

«У той же час, відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому. Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих банку та державі колишніми власниками «Приватбанку»», – йдеться у повідомленні на сайті установи.

Було також заявлено, що Національний банк, Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб будуть домагатися максимальної відкритості та прозорості процесу оскарження рішення суду, оскільки суспільний інтерес до цього питання переважає необхідність збереження банківської таємниці.

Окрім того, Національний банк та Міністерство фінансів заявили про намір ініціювати зняття грифу «банківська таємниця» з інформації, що стосується непрацюючих кредитів (NPLs), а також операцій, що призвели до появи непрацюючих кредитів у державних банках, зокрема, через внесення змін до відповідних законів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

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Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

Раду з фінансової стабільності створено у березні 2015 року указом Президента України. До її складу входять за посадами Голова Національного банку України, Міністр фінансів України (співголови Ради), Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Голова Нацкомфінпослуг, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів, заступник Голови Національного банку України, заступник Міністра фінансів України.