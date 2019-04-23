Управління держохорони відреагувало на ідею перенести Адміністрацію президента з Банкової

Управління державної охорони готове забезпечити безпеку нового голови держави, навіть якщо Адміністрацію президента перенесуть з вулиці Банкової в Києві, заявив голова УДО Валерій Гелетей в інтерв’ю «Громадському телебаченню».

«Звичайно, будь-яке рішення, яке ухвалить президент, управління державної охорони буде виконувати і буде йому забезпечувати безпеку незалежно від того, де це буде. В урядовому кварталі все ж таки він буде більш захищений, ніж в будь-якому іншому новому місці. Але це не буде проблемою для управління державної охорони», – сказав Гелетей.

Він уточнив, що місце роботи президента – це не тільки заходи безпеки.

«Це і спеціальний зв'язок, і все те, що відбувається у комунікації з усім світом. Буде багато запитань. І це не буде дуже швидко. Є чимало речей, яких ми не бачимо, але для роботи адміністрації президента вони обов'язкові, без дечого президент не зможе нормально працювати», – заявив Гелетей.

18 квітня шоумен Володимир Зеленський, який перемагає на виборах президента України, заявив, що «дуже хоче», щоб Адміністрацію президента перенесли з Банкової. «Я сказав своїм хлопцям: «Шукайте якийсь open space», якийсь unit цікавий», – розповів Зеленський в інтерв’ю виданню «РБК-Україна».