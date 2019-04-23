Команда Зеленського виступає за перезапуск НАЗК та Антикорупційної прокуратури

Команда переможця виборів президента України Володимира Зеленського виступає за перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заявила в ефірі «Громадського телебачення» член Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України Галина Янченко, яка входить до команди Зеленського.

«Депутатська недоторканність повинна піти в минуле, НАЗК перезапущене, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, сподіваюся, теж, принаймні керівництво», – зазначила Янченко.

За її словами, також важливим кроком є зменшення тиску на бізнес.

«Ми знаємо, що на сьогодні господарські і фінансові справи розслідують всі, хто хочуть – і СБУ, і податкова. У нас навіть залишилась податкова міліція! Усе це потрібно забрати, щоби люди могли розвиватися, розвивати економіку, створювати нові робочі місця. Тому [треба створити] єдиний орган, який займається господарськими і фінансовими справами, а бізнес займається тим, що і має робити – розвивати економіку», – розповіла Янченко.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура була створена у 2015 році. Вона здійснює процесуальне керівництво в провадженнях НАБУ, яке розслідує корупцію на рівні високопосадовців.

НАЗК створене у 2016 року. Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.