НАЗК порахувало витрати кандидатів у президенти на агітацію за тиждень

Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило проміжний аналіз використання виборчими штабами кандидатів у президенти коштів на агітацію з 7 по 13 квітня. Відповідне рішення НАЗК ухвалило 18 квітня на позачерговому засіданні.

За даними агентства, протягом тижня передвиборчий фонд чинного президента Петра Порошенка витратив майже 97 мільйонів на передвиборчі агітаційні заходи та передвиборчу агітацію.

З фонду іншого кандидата, артиста Володимира Зеленського протягом тижня на передвиборчі заходи і агітацію витратили понад 50 мільйонів гривень.

«Були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку станом на початок звітного періоду та сума повернення коштів виконавцем за укладеним у попередньому звітному періоді договорі», – уточнюють у НАЗК.

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За висновком агентства, обидва штаби витрачали кошти на цілі, передбачені законом.

«За результатами аналізу проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів зазначених кандидатів порушень відповідності поданих фінансових звітів інформації, отриманій від банків, не встановлено», – підсумували в агентстві.

У Центральній виборчій комісії раніше зазначали, що дебати на стадіоні «Олімпійський» кандидати мають оплатити зі своїх фондів. Команди кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського уклали угоду з НСК «Олімпійський» про оренду 19 квітня.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.