Радіо Свобода Daily: День дебатів – що скажуть виборцям Зеленський і Порошенко?

Справа «Приватбанку»

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня за позовом колишнього співвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського ухвалив рішення, яким встановив процедуру націоналізації «Приватбанку» такою, що порушує норми чинного законодавства.

Національний банк України заявив, що оскаржить це рішення. Тим часом, у соцмережах з’являються апокаліптичні публікації, дискусії щодо теорії змов та перші повідомлення про черги в банкомати. Радіо Свобода зібрало все найцікавіше із соцмереж.

Тим часом президент і кандидат на другий президентський термін Петро Порошенко у зверненні заявив, що повернення «Приватбанку» Ігорю Коломойському загрожує мільйонам клієнтів втратою коштів. Таким чином він прокоментував рішення суду, назвавши його ознакою реваншу.

А у США, ЄБРР та ЄС нагадали, що міжнародна спільнота підтримувала націоналізацію «Приватбанку».

День дебатів

Сьогодні мають відбуватися дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський». Їх початок заплановано на 19:00. Якщо ви не встигли замовити квиток, маєте змогу спостерігати за подією у прямому ефірі на онлайн-платформах Радіо Свобода.

Далі коротко:

ЦВК змінила час проведення офіційних дебатів на «Суспільному» з 20:00 на 21:00 19 квітня. Триватимуть вони до 22:00.

Уряд Росії розширив санкції проти України: заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів. Із 1 червня деякі категорії товарів, серед яких вугілля, нафта і нафтопродукти, можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів.

Представники Росії в Тристоронній контактній групі відмовилися погодити припинення вогню на Великдень – про це повідомила народна депутатка, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

У Конституційному суді відклали розгляд люстрації після викритої зустрічі соратника Зеленського з главою суду.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу» представив свою команду. Як він уточнив, ці люди «підуть із ним в Адміністрацію президента».

Медведчук, Бандера і секс за гроші​: 10 цитат Зеленського

Після майже двомісячного мовчання кандидат у президенти України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю для ЗМІ. Щоправда, лише для одного видання – «РБК-Україна» – і лише після того, як програв його журналісту партію в настільний теніс.​ Радіо Свобода виокремило із цієї годинної розмови 10 цитат. У них –​ про Коломойського, появу неочікуваних людей у парламенті, мовні квоти, декомунізацію і комунікацію Зеленського з народом у випадку обрання президентом.

Зеленський, вибори, амбіції – інтерв’ю Коломойського ​

Олігарх Ігор Коломойський погодився зустрітись в Ізраїлі з журналістом програми «Схеми: корупція в деталях» Михайлом Ткачем і відповів на запитання про вплив на Володимира Зеленського, про те, чи переїде його оточення у високі владні кабінети, і розповів, за яких умов повернеться в Україну.

Також журналісти з’ясували, що у квітні ізраїльський офіс олігарха відвідували бізнес-партнер кандидата в президенти Володимира Зеленського по «95 кварталу» Тімур Міндіч, міський голова Харкова Геннадій Кернес, гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко і народні депутати від партії «Відродження» Віталій Хомутиннік і Андрій Шипко.

Історія донеччанки Анни Чащиної

​Польща, Німеччина, Чехія та Франція – саме ці європейські країни для отримання вищої освіти найчастіше обирають українські студенти. Загалом, за даними аналітичного центру CEDOS, у 2016-2017 роках за кордоном навчалися майже 78 тисяч українських громадян. Найбільше студентів у Польщі – 33 000, але тільки 6% із них планують приїхати назад. Радіо Свобода поговорило з Анною Чащиною, яка після навчання у трьох закордонних університетах повернулася в Україну, щоб заснувати власний стартап.

Подорожуйте світом, але завжди повертайтеся!

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