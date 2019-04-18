Бізнес-партнер Зеленського, мер Харкова, гендиректор «1+1» і народні депутати: «Схеми» показали візитерів ізраїльського офісу Коломойського

Бізнес-партнер кандидата в президенти Володимира Зеленського по «95 кварталу» Тімур Міндіч, міський голова Харкова Геннадій Кернес, гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко і народні депутати від партії «Відродження» Віталій Хомутиннік і Андрій Шипко у квітні відвідували ізраїльський офіс олігарха Ігоря Коломойський. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Бенефіціар».

Журналісти зафіксували, як 5 квітня Тімур Міндіч виходив із будівлі в місті Герцлія, де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського. Міндіч був у компанії з Михайлом Кіперманом – бізнесменом умовної групи «Приват», лідером якої вважається олігарх.

Вдруге «Схеми» помітили Міндіча в тому ж бізнес-центрі за тиждень – 11 квітня – на балконі, на якому раніше на фото для місцевого видання позував Коломойський і завдяки якому «Схемам» вдалось ідентифікувати офіс. На наступний день, 12 квітня, журналісти помітили його вже на виході з будівлі. Але не самого, а у компанії депутата від партії «Відродження» Андрія Шипка.

Міндіч – соратник Ігоря Коломойського, він має частку у наближених до нього медіаструктурах. Також Міндіч є співвласником «Студія Квартал-95». Раніше журналісти «Схем» розповідали про його візит на день народження Коломойського у Женеві в лютому 2018 року.

Гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка «Схеми» зафіксували в той же день, коли в офіс приходив Тімур Міндіч – 5 квітня. Телеменеджер проводить у будівлі більше від трьох годин. Наступного разу знімальна група помітила Ткаченка ввечері 14 квітня, коли він заходив до будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

«Саме в ефірі «1+1» транслюються проекти студії «Квартал 95» і той самий серіал «Слуга народу», де головного героя грає Володимир Зеленський у образі Василя Голобородька», – йдеться у розслідуванні.

За час спостереження «Схем» за офісом Коломойського в Герцлії, до нього навідувались двоє народних депутатів від партії «Відродження». Вищезгаданий Андрій Шипко навідувався в офіс 11 і 12 квітня.

Його соратник – депутат Віталій Хомутиннік, член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Він виходив з бізнес-центру 11 квітня – синхронно із Шипком.

«Того дня, та наступного, у Верховній раді відбувалось пленарне засідання», – йдеться у розслідуванні.

До будівлі, де розташовується офіс олігарха, приїздив також міський голова Харкова Геннадій Кернес. Він був у компанії донедавна російського, а нині українського бізнесмена Павла Фукса.

«Схеми» звернулись до візитерів офісу із питанням, з якою метою вони зустрічались з олігархом. До ефіру ніхто з них не відповів.

У свою чергу Коломойський погодився коротко розповісти про своїх відвідувачів. Зокрема, щодо візиту Шипка олігарх сказав: «Він є мажоритарним депутатом на окрузі, де у мене є великий інтерес в підприємствах, які там розташовані. Це Нікопольський феросплавний і, по-моєму, Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат. Я там є акціонером. І він там народний депутат. І ми просто обговорювали питання локального характеру».

Щодо Хомутинніка заявив, що «ніколи не приховував що я симпатизую партії «Відродження» і депутатській групі «Відродження». Правильно? І депутати, які там розташовані вони мені теж небайдужі».

На запитання щодо візиту міського голови Харкова Кернеса олігарх в той же день, 15 квітня, зазначив: «Пан Кернес приїхав не сьогодні і не до мене, а він приїхав зі своїх медичних питань, а ми з ним давно не бачилися. Просто вирішили випити кави».

«Однак за інформацією наших джерел міський голова Харкова Геннадій Кернес прилетів до Ізраїля на один день», – йдеться у розслідуванні.

На запитання щодо Тімура Міндіча – бізнес-партнера Зеленського щодо можливого фінансування через нього кампанії кандидата-шоумена, олігарх відповів: «Міндіч не є афілійованою зі мною особою. І тому я за нього не буду говорити. Чи фінансував він безпосередньо… ну або якщо їхня компанія фінансувала, нічого страшного. Я не фінансував, і Міндічу гроші на фінансування не давав. І він особисто наскільки мені відомо теж особисто грошей не давав».

На запитання щодо можливого впливу на редакційну політику телеканалу «1+1» через візити гендиректора Ткаченка Коломойский заявив: «Зустрічі не можуть про це свідчити. Тому що спробуйте повпливайте на них. І, тим більше, я впливаю?… Ну немає такого. Це неможливо зробити».

Раніше «Схеми» розповідали, як екс-міністр енергетики і вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні, в Ізраїлі двічі відвідував офіс олігарха.

Також «Схеми» зазначали, що бізнесмена Павла Фукса пустили до Ізраїлю. Хоча ще у грудні 2018 йому відмовили у в’їзді в країну, що підтверджував сам Фукс.

У розслідуванні журналістів йшлося, як Зеленський неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.