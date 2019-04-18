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18 Квітень 2019, Київ 09:34
Новини | Політика

Бізнес-партнер Зеленського, мер Харкова, гендиректор «1+1» і народні депутати: «Схеми» показали візитерів ізраїльського офісу Коломойського

Візитери ізраїльського офісу Коломойського: Кернес (л), Фукс, Шипко, Ставицький, Міндіч, Кіперман, Хомутиннік (п)

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Бізнес-партнер кандидата в президенти Володимира Зеленського по «95 кварталу» Тімур Міндіч, міський голова Харкова Геннадій Кернес, гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко і народні депутати від партії «Відродження» Віталій Хомутиннік і Андрій Шипко у квітні відвідували ізраїльський офіс олігарха Ігоря Коломойський. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Бенефіціар».

Журналісти зафіксували, як 5 квітня Тімур Міндіч виходив із будівлі в місті Герцлія, де розташований офіс олігарха Ігоря Коломойського. Міндіч був у компанії з Михайлом Кіперманом – бізнесменом умовної групи «Приват», лідером якої вважається олігарх.

5 квітня Міндіч у компанії Кіпермана виходив із будівлі в місті Герцлія, де розташований офіс олігарха Коломойського
5 квітня Міндіч у компанії Кіпермана виходив із будівлі в місті Герцлія, де розташований офіс олігарха Коломойського

Вдруге «Схеми» помітили Міндіча в тому ж бізнес-центрі за тиждень – 11 квітня – на балконі, на якому раніше на фото для місцевого видання позував Коломойський і завдяки якому «Схемам» вдалось ідентифікувати офіс. На наступний день, 12 квітня, журналісти помітили його вже на виході з будівлі. Але не самого, а у компанії депутата від партії «Відродження» Андрія Шипка.

Депутат Шипко вийшов з офісу в компанії Тімура Міндіча
Депутат Шипко вийшов з офісу в компанії Тімура Міндіча

Міндіч – соратник Ігоря Коломойського, він має частку у наближених до нього медіаструктурах. Також Міндіч є співвласником «Студія Квартал-95». Раніше журналісти «Схем» розповідали про його візит на день народження Коломойського у Женеві в лютому 2018 року.

Гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка «Схеми» зафіксували в той же день, коли в офіс приходив Тімур Міндіч – 5 квітня. Телеменеджер проводить у будівлі більше від трьох годин. Наступного разу знімальна група помітила Ткаченка ввечері 14 квітня, коли він заходив до будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

Ввечері 14 квітня Олександ Ткаченко заходив до будинку, де мешкає Ігор Коломойський.
Ввечері 14 квітня Олександ Ткаченко заходив до будинку, де мешкає Ігор Коломойський.

«Саме в ефірі «1+1» транслюються проекти студії «Квартал 95» і той самий серіал «Слуга народу», де головного героя грає Володимир Зеленський у образі Василя Голобородька», – йдеться у розслідуванні.

За час спостереження «Схем» за офісом Коломойського в Герцлії, до нього навідувались двоє народних депутатів від партії «Відродження». Вищезгаданий Андрій Шипко навідувався в офіс 11 і 12 квітня.

Його соратник – депутат Віталій Хомутиннік, член комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Він виходив з бізнес-центру 11 квітня – синхронно із Шипком.

Серед візитерів офісу Коломойського журналісти впізнали одного з керівників депутатської групи «Відродження» Хомутинніка
Серед візитерів офісу Коломойського журналісти впізнали одного з керівників депутатської групи «Відродження» Хомутинніка

«Того дня, та наступного, у Верховній раді відбувалось пленарне засідання», – йдеться у розслідуванні.

До будівлі, де розташовується офіс олігарха, приїздив також міський голова Харкова Геннадій Кернес. Він був у компанії донедавна російського, а нині українського бізнесмена Павла Фукса.

До офісу олігарха приїздив також Геннадій Кернес у компанії олігарха Павла Фукса
До офісу олігарха приїздив також Геннадій Кернес у компанії олігарха Павла Фукса

«Схеми» звернулись до візитерів офісу із питанням, з якою метою вони зустрічались з олігархом. До ефіру ніхто з них не відповів.

У свою чергу Коломойський погодився коротко розповісти про своїх відвідувачів. Зокрема, щодо візиту Шипка олігарх сказав: «Він є мажоритарним депутатом на окрузі, де у мене є великий інтерес в підприємствах, які там розташовані. Це Нікопольський феросплавний і, по-моєму, Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат. Я там є акціонером. І він там народний депутат. І ми просто обговорювали питання локального характеру».

Щодо Хомутинніка заявив, що «ніколи не приховував що я симпатизую партії «Відродження» і депутатській групі «Відродження». Правильно? І депутати, які там розташовані вони мені теж небайдужі».

На запитання щодо візиту міського голови Харкова Кернеса олігарх в той же день, 15 квітня, зазначив: «Пан Кернес приїхав не сьогодні і не до мене, а він приїхав зі своїх медичних питань, а ми з ним давно не бачилися. Просто вирішили випити кави».

«Однак за інформацією наших джерел міський голова Харкова Геннадій Кернес прилетів до Ізраїля на один день», – йдеться у розслідуванні.

На запитання щодо Тімура Міндіча – бізнес-партнера Зеленського щодо можливого фінансування через нього кампанії кандидата-шоумена, олігарх відповів: «Міндіч не є афілійованою зі мною особою. І тому я за нього не буду говорити. Чи фінансував він безпосередньо… ну або якщо їхня компанія фінансувала, нічого страшного. Я не фінансував, і Міндічу гроші на фінансування не давав. І він особисто наскільки мені відомо теж особисто грошей не давав».

На запитання щодо можливого впливу на редакційну політику телеканалу «1+1» через візити гендиректора Ткаченка Коломойский заявив: «Зустрічі не можуть про це свідчити. Тому що спробуйте повпливайте на них. І, тим більше, я впливаю?… Ну немає такого. Це неможливо зробити».

Раніше «Схеми» розповідали, як екс-міністр енергетики і вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні, в Ізраїлі двічі відвідував офіс олігарха.

Також «Схеми» зазначали, що бізнесмена Павла Фукса пустили до Ізраїлю. Хоча ще у грудні 2018 йому відмовили у в’їзді в країну, що підтверджував сам Фукс.

У розслідуванні журналістів йшлося, як Зеленський неодноразово літав на приватних літаках разом з бізнес-партнерами олігарха – Геннадієм Боголюбовим, братами Ігорем та Григорієм Суркісами, Тімуром Міндічем.

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