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18 Квітень 2019, Київ 23:02
Новини | Політика

Зеленський представив свою команду експертів в ефірі «1+1»

У команді кандидата Зеленського: Андрій Герус, Євген Комаровський та Олександр Данилюк

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Кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу» представив свою команду. Як він уточнив, ці люди «підуть із ним в Адміністрацію президента».

«Розумієте, ми не роздаємо портфелів, не даємо посад. Хто з них буде найкращим, той і обійме ту чи іншу посаду», – повідомив Зеленський.

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За словами кандидата в президенти, його команда має такий склад:

  • Руслан Стефанчук – реформування державних і правових інституцій
  • Іван Баканов – голова партії Слуга народу, відповідає за відносини з Верховною Радою
  • Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики
  • Олександр Данилюк – міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика
  • Руслан Рябошапка – правоохорона та антикорупційна політика
  • Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень
  • Денис Монастирський – правоохоронні органи
  • Сергій Іонушас – органи правосуддя
  • Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони
  • Ірина Венедіктова – реформи у судовій системі
  • Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування
  • Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність
  • Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку «Зе-команди»
  • Олександр Мережко – експерт із питань міжнародних відносин та народовладдя
  • Олег Бондаренко – напрямок екологічної політики
  • Марина Бардіна – відповідає за реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
  • Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини
  • Андрій Герус –напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання
  • Сергій Бабак – експерт з освіти та науки
  • Євген Комаровський – радник з питань медицини

«Ми з цими людьми будемо будувати сильну, потужну, вільну Україну, яка не є молодша сестра Росії, яка не є корумпований партнер Європи, а наша незалежна Україна», – заявив Зеленський.

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Раніше Радіо Свобода стало відомо, що в команді Зеленського працює також колишній голова правління «Нафтогазу» в 2007-2010 роках Олег Дубина. Втім, цю інформацію в штабі кандидата спростовують.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.​

Порошенко vs Зеленський: зміст чи видовище?
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Порошенко vs Зеленський: зміст чи видовище?

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