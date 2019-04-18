Зеленський представив свою команду експертів в ефірі «1+1»

Кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу» представив свою команду. Як він уточнив, ці люди «підуть із ним в Адміністрацію президента».
«Розумієте, ми не роздаємо портфелів, не даємо посад. Хто з них буде найкращим, той і обійме ту чи іншу посаду», – повідомив Зеленський.
Читайте також: Зеленський не прийде на дебати до студії «Суспільного» – представник
За словами кандидата в президенти, його команда має такий склад:
- Руслан Стефанчук – реформування державних і правових інституцій
- Іван Баканов – голова партії Слуга народу, відповідає за відносини з Верховною Радою
- Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики
- Олександр Данилюк – міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика
- Руслан Рябошапка – правоохорона та антикорупційна політика
- Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень
- Денис Монастирський – правоохоронні органи
- Сергій Іонушас – органи правосуддя
- Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони
- Ірина Венедіктова – реформи у судовій системі
- Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування
- Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність
- Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку «Зе-команди»
- Олександр Мережко – експерт із питань міжнародних відносин та народовладдя
- Олег Бондаренко – напрямок екологічної політики
- Марина Бардіна – відповідає за реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
- Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини
- Андрій Герус –напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання
- Сергій Бабак – експерт з освіти та науки
- Євген Комаровський – радник з питань медицини
«Ми з цими людьми будемо будувати сильну, потужну, вільну Україну, яка не є молодша сестра Росії, яка не є корумпований партнер Європи, а наша незалежна Україна», – заявив Зеленський.
Читайте також: У Конституційному суді відклали розгляд люстрації після викритої зустрічі соратника Зеленського з главою суду
Раніше Радіо Свобода стало відомо, що в команді Зеленського працює також колишній голова правління «Нафтогазу» в 2007-2010 роках Олег Дубина. Втім, цю інформацію в штабі кандидата спростовують.
За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ