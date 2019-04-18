Зеленський представив свою команду експертів в ефірі «1+1»

Кандидат у президенти Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу» представив свою команду. Як він уточнив, ці люди «підуть із ним в Адміністрацію президента».

«Розумієте, ми не роздаємо портфелів, не даємо посад. Хто з них буде найкращим, той і обійме ту чи іншу посаду», – повідомив Зеленський.

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За словами кандидата в президенти, його команда має такий склад:

Руслан Стефанчук – реформування державних і правових інституцій

Іван Баканов – голова партії Слуга народу, відповідає за відносини з Верховною Радою

Дмитро Разумков – питання внутрішньої політики

Олександр Данилюк – міжнародні відносини, економіка, фінансова та банківська політика

Руслан Рябошапка – правоохорона та антикорупційна політика

Галина Янченко – експертка з антикорупційної політики і діджитал-рішень

Денис Монастирський – правоохоронні органи

Сергій Іонушас – органи правосуддя

Іван Апаршин – експерт із безпеки та оборони

Ірина Венедіктова – реформи у судовій системі

Данило Гетьманцев – економіка, фінанси та оподаткування

Вікторія Страхова – відповідає за банківську діяльність

Михайло Федорів – керівник діджитал-напрямку «Зе-команди»

Олександр Мережко – експерт із питань міжнародних відносин та народовладдя

Олег Бондаренко – напрямок екологічної політики

Марина Бардіна – відповідає за реалізацію рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Сергій Кальченко – експерт із виборчого законодавства, європейських стандартів у сфері прав людини

Андрій Герус –напрямки енергетики, житлово-комунальних послуг та антимонопольне регулювання

Сергій Бабак – експерт з освіти та науки

Євген Комаровський – радник з питань медицини

«Ми з цими людьми будемо будувати сильну, потужну, вільну Україну, яка не є молодша сестра Росії, яка не є корумпований партнер Європи, а наша незалежна Україна», – заявив Зеленський.

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Раніше Радіо Свобода стало відомо, що в команді Зеленського працює також колишній голова правління «Нафтогазу» в 2007-2010 роках Олег Дубина. Втім, цю інформацію в штабі кандидата спростовують.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.​