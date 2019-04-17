Зеленський найняв американських лобістів, щоб покращити свій міжнародний імідж

Кандидат у президенти Володимир Зеленський найняв лобістську фірму Signal Group Consulting з Вашингтону, щоб покращити свій міжнародний імідж та організувати зустрічі членів своєї команди з чиновниками в США – відповідне підтвердження журналісти Радіо Свобода отримали від представника компанії Джона Проктера.

За даними журналістів, Зеленський та партія «Слуга народу», яка висунула його кандидатом у президенти, заплатили Signal Group Consulting 60 тисяч доларів.

Signal Group, відповідно до американського законодавства, повинна розкривати інформацію про співпрацю з іноземцями. За даними, які оприлюднила компанія на виконання цього закону, її найняв Маркус Коен від імені Володимира Зеленського, щоб «підняти імідж» Зеленського і його партії.

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За словами Проктера, компанія почала короткотермінову співпрацю з Зеленським минулого тижня. Ця робота передбачає зокрема сприяння зустрічам членів команди кандидата з чиновниками Капітолійського пагорба та адміністрації президента США Дональда Трампа.

Ця співпраця демонструє, наскільки важливо для Зеленського мати підтримку Заходу, сказав Радіо Свобода представник його штабу на умовах анонімності.

За його словами, втім, у Зеленського немає планів відвідувати Вашингтон найближчим часом.

За даними джерел Радіо Свобода в передвиборчому штабі кандидата, компанія Signal Group організовувала зустрічі для голови штабу і лідера партії «Слуга народу» Івана Баканова та економічного радника Олега Дубини.

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Досі не було відомо про те, що член уряду в 2001-2002 роках Дубина є членом передвиборчої команди Зеленського.

У 2007-2010 роках Дубина очолював правління «Нафтогазу». На цій посаді він зокрема підписав газовий контракт із Росією 2009 року.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.​