Нацрада: серіал «Слуга народу» дублює передвиборчу програму Зеленського

У роботі каналу «1+1» були виявлені порушення, які стосуються присутності в ефірі кандидата в президенти Володимира Зеленського – такі висновки оприлюднила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Зокрема Нацрада звернула увагу на третій сезон серіалу «Слуга народу», який транслювався в ефірі «1+1» 27, 28 и і 29 березня. Як зазначають у відомстві, висловлювання головного героя Василя Голобородька, якого грає Зеленський, дублюють його ж передвиборчу агітацію.

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«Зокрема, фрагмент із серіалу, озвучений В. Голобородьком: «… И поэтом, первое, что мы предлагаем ‒ это законопроект про зняття недоторканості із Президента, депутатів і суддів…», та окремі тези: «Мої законопроекти в цьому напрямку: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України», передвиборної програми цього кандидата ідентичні», – зазначає Нацрада. За її повідомленням, ці сцени мають ознаки передвиборчої агітації.

Загалом, за даними регулятора, Зеленський з 31 січня по 31 березня 2019 року був присутній в ефірі каналу протягом 203 один і 35 хвилин, тобто 14% всього ефірного часу. Саме висвітлення в раді також вважають незбалансованим.

«Цьому кандидатові (Зеленському – ред.) переважно надавалася можливість особисто висловлюватися (у передачах «ТСН», «Право на владу» тощо). Водночас інформація про чинного Президента і кандидата на пост Глави держави Петра Порошенка подавалася у вигляді коментарів журналістів каналу або запрошених гостей чи експертів переважно в негативній тональності», – йдеться в повідомленні.

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Нацрада зробила висновок про наявність у роботі каналу порушень положень закону про вибори президента України і повідомила, що звернеться до «1+1» за роз’ясненнями, а також повідомить про порушення Центральну виборчу комісію.

Канал «1+1» і штаб Володимира Зеленського ще не оприлюднювали коментарів із цього приводу.

Раніше член Нацради з питань телебачення і радіо Сергій Костинський вже висловлював думку, що трансляція серіалу «Слуга народу» має ознаки передвиборчої агітації і Зеленський повинен оплатити її з коштів передвиборчого фонду.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.