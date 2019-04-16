Група «1+1 медіа» подала позов на Порошенка та вимагає відшкодувати 1 млн гривень моральної шкоди

Група «1+1 медіа» подала позов на президента України Петра Порошенка про захист ділової репутації.

«На переконання медіагрупи, інформація, поширена Петром Порошенком у Facebook-дописі, а також новина на основі інтерв’ю президента «Радіо НВ» за посиланням створює в українців хибне уявлення, що інформаційна діяльність телеканалу носить негативний, необ’єктивний та упереджений характер і, ймовірно, пов’язана з порушеннями закону, оскільки на медіа, зі слів президента, чинить вплив і тиск власник телеканалу, який, «оголосив війну державі», тобто шкодить всім громадянам України», – йдеться в заяві «1+1».

Медіагрупа уточнила, що йдеться про такі висловлювання президента України: «Що б про мене не говорили залякані Коломойським працівники «1+1» – нічого спільного з правдою це не має»; «Головним інструментом поширення неправди протягом останніх місяців, як не прикро, став «1+1». Цей телеканал перетворився на покірного виконавця політичних замовлень свого власника» тощо.

На «1+1» підкреслили, що поширена інформація не відповідає дійсності.

25 березня голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов повідомив, що Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах». На думку Герасимова, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

У відповідь «1+1» заявив про тиск з боку президентської команди.