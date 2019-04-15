На що вказують жести і міміка кандидатів Зеленського і Порошенка? Коментар психолога

Активна жестикуляція одного і промовиста міміка іншого видають у кандидатах Володимирі Зеленському і Петрові Порошенку двох різних за психотипом людей. Чим відрізняють особистості двох кандидатів з точки зору психології, пояснює експерт з невербальної комунікації Валентин Кім, співзасновник консалтингової групи PseFi.

–​ Чи складно, на вашу думку, проводити аналіз особливостей невербальної комунікації обох кандидатів у президенти?

– Дійсно, у цьому процесі є певні нюанси. Найскладніше характеризувати Володимира Зеленського. З тієї простої причини, що матеріалу для його візуальної діагностики, на який можна спиратися, занадто мало. З Петром Порошенком інша ситуація – він намагається максимально контролювати свої емоції.

Петро Порошенко намагається максимально контролювати свої емоції… У Володимира Зеленського є важлива поведінкова ознака: коли він опиняється у незручній ситуації або щось іде поза планом, він одразу починає агресивно реагувати

​– Якщо говорити про кандидата Зеленського за тим матеріалом, який є, що ви побачили?

– У Володимира Зеленського є одна важлива поведінкова ознака. Коли він опиняється у незручній ситуації або щось іде поза планом, він одразу починає агресивно реагувати, а згодом проявляється така емоційна реакція, як образливість. У таких некомпліментарних ситуаціях за час кампанії ми бачили його лише кілька разів – зокрема й після того, як журналісти ставили йому провокативні запитання. Востаннє це було після здачі аналізів у лабораторії «Євролаб». Така сама реакція була й під час публічної телефонної розмови з Петром Порошенком.

Володимир Зеленський – дуже емоційна й енергійна людина… Він швидко фокусується і мобілізується, але схильний до втрати інтересу

– А про що говорять його міміка і жести у таких ситуаціях?

– Володимир Зеленський – дуже емоційна й енергійна людина. У нього жива міміка, він також багато жестикулює. Тобто на одиницю комунікації багато невербальних засобів спілкування. Ця швидкість реакції не є ознакою схильності до обману, це радше вказує на рухливість його нервових процесів. Це говорить про його емоційність і схильність до поривів. Він швидко фокусується і мобілізується, але схильний до втрати інтересу.​

Ці відео дуже емоційні, але вони є постановкою і жодним чином не характеризують Зеленського як особистість. У них радше відображений образ того політика, яким кандидат хоче чи намагається бути. У людини складається враження, що перед нею цілеспрямований політик із великим потенціалом. Це приваблює виборців

– Чи можна аналізувати передвиборчі ролики Володимира Зеленського з точки зору невербальної комунікації?

– Ці відео дуже емоційні, у них демонструється робота з аудиторією, але вони є постановкою. Вони жодним чином не характеризують Володимира Зеленського як особистість. У цих роликах радше відображений образ того політика, яким кандидат хоче чи намагається бути. А це класичне зображення сильного лідера, на які вказують експресія, енергійність, хода і темп мовлення Зеленського у цих роликах. Від побаченого у людини складається враження, що перед нею цілеспрямований політик із великим потенціалом. Це приваблює виборців, зокрема й молодь.

Зеленський переривав опонента, порушував формати, його мовлення було емоційним, голос підвищеним. Зрештою, спрацювала стратегія уникнення, яка, на мій погляд, була провальною

– Що ви думаєте про ситуацію, яка склалася у студії телеканалу «1+1» під час телефонної розмови між кандидатами Зеленським і Порошенком?

– Ми не могли бачити Володимира Зеленського, тільки чули його голос. Тобто можна аналізувати лише його паравербальні особливості і поведінкові реакції, а також з точки зору ведення переговорних стратегій. У цій ситуації, знову ж таки, проявилася його схильність до уникнення прямої конфронтації. Хоча обидва кандидати перебувають у стані прямого протистояння, що передбачає другий тур виборів. Володимир Зеленський переривав опонента, порушував формати, його мовлення було емоційним, голос підвищеним. Зрештою, спрацювала стратегія уникнення, яка, на мій погляд, була провальною.

Порошенко фактично прийшов на ворожу до себе територію. Він досяг своєї мети – отримав контакт зі своїм опонентом. У переговорних стратегіях, я вважаю, він переміг: прийшов, досяг свого і пішов, коли сам вирішив

​– Давайте тепер поговоримо про другого учасника цієї телефонної розмови у прямому ефірі – Петра Порошенка. Яке враження у вас складається від невербальних способів комунікації цього кандидата?

– Петро Порошенко має значно більший досвід у таких політичних виступах. Хоча за цю кампанію він теж небагато разів опинявся у некомпліментарних для себе ситуаціях. Щодо телеефіру на каналі «1+1», то тут варто відзначити його агресивну поведінкову стратегію, адже він фактично прийшов на ворожу до себе територію. Він досяг своєї мети – отримав контакт зі своїм опонентом. У переговорних стратегіях, я вважаю, він переміг: прийшов, досяг свого і пішов, коли сам вирішив.

– Які основні характеристики можна дати особистості Петра Порошенка за його рухами і мімікою під час останніх виступів?

– На відміну від Володимира Зеленського, у Петра Порошенка більш скута жестикуляція. Однією з важливих ознак прагнення до високого рівня контролю є прикуті до тулуба лікті. Коли наше тіло відчуває загрозу, то лікті притискаються до тулуба. Людина, схильна до самоконтролю, робить так само. У Петра Порошенка так було і раніше, але зараз це стало ще сильніше. Усі основні свої жести він робить кистями рук і пальцями. Особливо це помітно, коли він щось наполегливо стверджує, то робить це вказівними пальцями обох рук.

У нього є схильність до авторитаризму і домінування над суперником. Хоча після першого туру Порошенко заявив про усвідомлення своїх помилок, на мою думку, його жести говорять про інше. У них відчувається націленість на результат. Можна сказати, що він цілеспрямована людина з твердою позицією

– Чи можна сказати, що промови Петра Порошенка збігаються з мовою його тіла?

– Наголошу ще раз – він схильний до сильного емоційного самоконтролю. Тобто усередині нього вирують емоції, на що вказує різкий характер його жестикуляції, але водночас – він твердо це контролює. У нього є схильність до авторитаризму і домінування над суперником. Попри те, що після першого туру Порошенко заявив про усвідомлення своїх помилок, на мою думку, його жести говорять про інше. Людина, яка відчуває каяття, поводить себе інакше. У жестах Петра Порошенка відчувається націленість на результат. Сміливо можна сказати, що він цілеспрямована людина з твердою позицією.