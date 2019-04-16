Порошенко vs Зеленський: зміст чи видовище?

Кандидат у президенти України, нинішній глава держави Петро Порошенко заявив, що команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського пропонує «обирати кота у мішку». А Зеленський порадив Порошенку не ставати шоуменом. Черговий обмін «люб’язностями» між кандидатами у президенти знову поставив питання про ці вибори: Порошенко проти Зеленського: зміст чи видовище? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політтехнолог Дмитро Сіманський та блогер, історик Андрій Плахонін.