Соратник Зеленського, що потрапляє під люстрацію, мав таємну зустріч з головою Конституційного суду, який може її скасувати – «Схеми»

Неформальний куратор штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан потрапляє під обмеження люстраційного закону і не може працювати на державній службі. При цьому 13 березня він таємно відвідував Конституційний суд, де, схоже, мав зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком. Саме цей суд наразі вирішує долю закону «Про очищення влади» і може визнати люстрацію неконституційною. Наступне засідання призначене вже на 18 квітня.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» ( спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), посилаючись на дані журналу відвідувань Конституційного суду, копія якого опинилися у їхньому розпорядженні.

​За отриманою інформацією, Андрій Богдан відвідував Конституційний суд 13 березня 2019 року. У графі «замовник пропуску» для Богдана значиться «1 прийм.» (перша приймальня, тобто приймальня голови суду).

Головою Конституційного суду України є Станіслав Шевчук.

Саме Конституційний суд вже понад чотири роки розглядає справу щодо конституційності окремих положень закону «Про очищення влади» (люстрації).

Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив уже Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням.

Відповідно до ЗУ «Про очищення влади» посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики входить до переліку посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади.

Крім цього, Богдан фігурує у звіті Департаменту з питань люстрації про результати збору та узагальнення інформації щодо реалізації Закону України «Про очищення влади» як особа, у якої «виявлені критерії люстрації».

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Андрій Богдан відмовився відповідати на запитання, яка була мета його відвідин Конституційного суду. Водночас тиждень тому він запевнив журналістів «Схем» що не розмовляв із Володимиром Зеленським щодо свого призначення на будь-яку посаду.

«Я дуже-дуже давно знайомий із Володимиром Зеленським. Це приватна частина життя... Я з ним дружу давним-давно. І я вам говорю, що я ніколи – ні давно, ні зараз, ні сьогодні, ні місяць тому, ні півроку тому не розмовляв з ним про зайняття мною жодної посади», – заявив Андрій Богдан журналістам «Схем».

Журналісти також намагались зв’язатись з головою суду Станіславом Шевчуком, але спершу він не відповідав на дзвінки, а згодом його телефон був вимкнений.

18 квітня 2019 року, відбудеться закрите засідання Конституційного суду України щодо відповідності люстрації Конституції.

Голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин написав на своїй сторінці у Facebook, що судді Конституційного суду поспішають скасувати закон про люстрацію.

«Поспішають, щоб встигнути в період до інавгурації. Щоб навішати всіх собак на чинного гаранта. Багато в чому заслужено. І розчистити поле для нового», – написав він.

Андрій Богдан здійснює юридичний супровід кампанії команди кандидата в президенти Володимира Зеленського. Він щонайменше п’ять разів, починаючи із січня 2019 року, літав із Києва до Тель-Авіва, де зараз мешкає олігарх Ігор Коломойський.

Ігор Коломойський заявив, що Андрій Бодан працює його адвокатом і водночас співпрацює зі штабом Зеленського.