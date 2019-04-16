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16 Квітень 2019, Київ 22:56
Новини | Політика

«TI Україна»: Конституційний суд найближчим часом скасує люстрацію та обмежить е-декларування

Юрчишин: Поспішають, щоб встигнути в період до інавгурації. Щоб навішати всіх собак на чинного гаранта

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Конституційний суд України найближчим часом скасує люстрацію та обмежить або приховає електронне декларування, повідомив голова правління антикорупційної організації Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин у Facebook.

«Є інформація, що Конституційний суд України найближчим часом скасує люстрацію та обмежить або приховає електронне декларування. Поспішають, щоб встигнути в період до інавгурації. Щоб навішати всіх собак на чинного гаранта. Багато в чому заслужено. І розчистити поле для нового», – написав Юрчишин.

Закон про люстрацію набув чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на 16 квітня в Україні люстрували 922 чиновники.

Електронне декларування про доходи було однією з вимог Європейського союзу для реалізації безвізового режиму з Україною. Його запровадили у 2016 році.

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