Коломойський: Я не буду сірим кардиналом при Зеленському-президенті – «Схеми»

Ігор Коломойський заявляє, що у випадку перемоги кандидата в президента Володимира Зеленського він не буде «сірим кардиналом» при владі, а «Адміністрація президента не переїде в Ізраїль чи Швейцарію» (країни, де останніми роками мешкав олігарх, – ред.).

Про це він розповів в інтерв’ю журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – йдеться у розслідуванні «Бенефіціар».

На запитання «Схем», чи бачить олігарх наближених до себе людей у новій владі, він відповів:

– Я вважаю, що я не буду тіньовим керівником країни і сірим кардиналом.

– Тобто, Адміністрація президента у випадку перемоги Зеленського в Герцлію не переїде?

– Ні. І в Герцлію не переїде. І в Женеву не переїде. Тобто, вона буде знаходитися на вулиці Банковій в Києві, якщо не перенесуть за іншою адресою. І призначення буде робити, знову ж, президент у рамках своїх повноважень.

На запитання, чи планує олігарх давати поради Зеленському щодо управління країною, Коломойський заявив: «Ну, якщо він вирішить, що потрібно у мене щось запитати, то я, звісно ж, йому можу дати пораду. Але це якщо у нього буде така необхідність».

«Небезпека не в тому, щоб я давав поради. Я їх готовий не давати і взагалі стати німим на п’ять років. Небезпека в тому, щоб не з’явилися навколо інші люди, щоб вони теж не починали давати поради, як ви говорите, через несистемність. Я думаю, це хвороби росту і хвороби входження на посаду, але вони долаються», – сказав Ігор Коломойський.

Ігор Коломойський від вересня минулого року перебрався з Женеви до Герцлії. Куди перебрався, за його словами, «через сімейні обставини» та мешкає, за його словами, в очікуванні інформації від адвокатів щодо начебто розслідування ФБР потенційних фінансових злочинів.

Раніше Коломойський заявив, що у випадку перемоги Зеленського повернеться в Україну.

Повне інтерв’ю з Коломойським, яке «Схеми» записали з ним в Герцлії, у якому він розповів про своє бачення Зеленського як президента, за посиланням.

«Схеми» також показали, як бізнес-партнер кандидата в президенти Володимира Зеленського по «95 кварталу» Тімур Міндіч, міський голова Харкова Геннадій Кернес, гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко та народні депутати від партії «Відродження» Віталій Хомутиннік і Андрій Шипко у квітні відвідували ізраїльський офіс олігарха Ігоря Коломойський.

Навідувався в цей же період в офіс олігарха також екс-міністр енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні.