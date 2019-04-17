Розшукуваний екс-міністр Ставицький навідувався в ізраїльський офіс Коломойського – «Схеми»

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні, в Ізраїлі двічі відвідував офіс олігарха Ігоря Коломойського. Це зафіксували журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Бенефіціар».

Ставицький відвідував бізнес-центр у місті Герцлія, у якому розташовується офіс олігарха, два тижні поспіль по п’ятницях – 5-го та 12-го квітня цього року. Перший раз екс-міністр був сам.

У другий – 12-го квітня – вийшов з бізнес-центру у компанії невстановлених чоловіків. В обох випадках, зафіксованих «Схемами», Ставицький перебував в будівлі більше години.

​Встановити, що саме у цій будівлі в Герцлії знаходиться офіс Коломойського, журналістам вдалось за допомогою фотографії в одному із місцевих видань – на якій позує олігарх.

​Сам Ставицький у коментарі «Схемам» спочатку спростував, що був в цей час в Ізраїлі, а потім заявив, що приїжджав в інше місце:

– Ні, такого не могло бути. Я був якраз не в Ізраїлі взагалі.

– В Герцлії, ви відвідували, ми вас бачили.

– Ви бачили мене?

– Так.

– Не знаю… 12-го, може, я заходив… А який офіс? Я з паном Коломойським взагалі зараз не спілкувався.

– 5 квітня та 12 квітня. 5 квітня ви самі приїхали, а 12-го були в компанії трьох чоловіків.

– Я йшов в інше місце. Там же на першому поверсі, я не пам'ятаю…А там в пана Коломойського офіс?

– Так.

– А на якому поверсі і де саме?

– На останньому.

– На останньому? Перепрошую. Не можу нічим допомогти вам.

У свою чергу Коломойський прокоментував візит Ставицького так: «Ставицький тут живе вже шостий рік пішов як. ...У нас немає з ним ніякого бізнесу, ніяких справ, ми завжди зустрічаємося в шаббат. У нас є майданчик, де ми відзначаємо шаббат. Ми з ним спілкуємося досить регулярно, але ніякого бізнесу ніяких справ не маємо і ніякі його питання, пов’язані з його проблемами, ми не обговорюємо. Я маю на увазі ті, які склалися за результатами його роботи в Кабміні або де він там працював в кабінеті часів Януковича».

Читайте також: Суд скасував арешт рахунків банку Януковича-молодшого – Сарган

Після перемоги Революції гідності Едуард Ставицький виїхав з України. У березні 2014 року під час обшуків у його приміщеннях, за даними правоохоронців, було знайдено 40 кілограм золота, більше 4 мільйонів доларів готівкою та більше 10 коштовних годинників. Згодом стало відомо, що Едуард Ставицький отримав ізраїльське громадянство, а разом із ним паспорт на ім’я Натан Розенберг, і досі переховується в Ізраїлі від офіційного слідства.

В Україні екс-міністра енергетики підозрюють у зловживанні службовим становищем під час відчуження «Межигір'я».

Хоча сам він неодноразово підкреслював, що справу проти нього вважає сфабрикованою, а сам він у ній є – «стерильним».

Раніше Коломойський в інтерв’ю журналістам «Схем» пообіцяв, що у випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України, повернеться в Україну.