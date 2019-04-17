Суд скасував арешт рахунків банку Януковича-молодшого – Сарган

Суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Голуб своєю ухвалою скасувала арешт рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку», повідомляє речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

«17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Оксани Голуб скасовано арешті рахунків у «Всеукраїнському банку розвитку». Прокурори готують термінові клопотання», – повідомила Сарган.

Вона уточнила, що на рахунках банку заарештовано 1,2 мільярда гривень.

Ухвала суду наразі не оприлюднена.

«Всеукраїнський банк розвитку» був заснований сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром.

У січні 2016 року Вищий адміністративний суд підтвердив, що НБУ правомірно відніс «Всеукраїнський банк розвитку» до категорії неплатоспроможних у листопаді 2014 року. Пізніше, в грудні 2015 року, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку.

Олександр Янукович намагався оскаржити рішення НБУ в Печерському суді, проте суд не задовольнив його позовні вимоги. Згодом Верховний суд України також визнав вимоги Януковича-молодшого безпідставними.