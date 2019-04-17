Екс-президент Перу помер у лікарні після спроби самогубства

Колишній президент Перу Алан Гарсіа помер у лікарні, куди його доправили після спроби самогубства в його будинку, повідомляють місцеві ЗМІ.

Гарсіа вистрілив у себе вранці 17 квітня, коли поліція прибула до його будинку в столиці Перу Лімі, щоб заарештувати. Колишній голова латиноамериканської держави був під слідством у справі про ймовірне хабарництво.

Одразу після замаху на самогубство Гарсіа з пораненням шиї доправили до лікарні, однак згодом стало відомо, що врятувати його не вдалося.

Представник табору націоналістів Гарсіа керував Перу з 1985 по 1990 рік. Згодом він знову переміг на виборах у 2006 році.

Гарсіа звинувачували в отриманні нелегальних платежів від бразильського будівельного гіганта Odebrecht.

Ця компанія, своєю чергою, опинилася в центрі найбільшого корупційного скандалу в Латинській Америці після угоди з Департаментом юстиції Сполучених Штатів у 2016 році. Тоді в рамках угоди Odebrecht визнала, що платила корумпованим чиновникам південноамериканських країн за великі контракти з будівництва інфраструктурних об’єктів. Загальний обсяг хабарів сягав близько 800 мільйонів доларів.