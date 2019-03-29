У ЄС критикують Румунію за переслідування Лаури Кевеші

Європейська комісія розкритикувала владу Румунії за регрес у верховенстві права та закликала Бухарест «справедливо ставитися» до Лаури Кевеші, колишньої виконавчої прокурорки румунського Національного антикорупційного директорату і кандидатки на посаду першого прокурора Євросоюзу.

28 березня румунські медіа повідомили, що правоохоронці Румунії звинуватили Кевеші в корупційних правопорушеннях і заборонили їй залишати країну. Наразі триває шестимісячний термін президентства Бухареста в Євросоюзі.

«Принципово важливо, щоб усі кандидати, яких висунула незалежна селекційна панель, отримували справедливе ставлення протягом усього процесу», – сказав під час брифінгу речник Єврокомісії Марґарітіс Шинас.

Він звернувся до румунського уряду з закликом «повністю поважати принцип чесної співпраці, закріплений в угоді про процедуру обрання генерального прокурора Євросоюзу».

«Всі кандидати мають бути спроможні взяти участь в усіх етапах процедури відбору без перешкод», – додав Шинас.

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Румунська прокуратура наразі не повідомила, які саме звинувачення висунула Кевеші. Офіційна заява очікується 29 березня.

Після судового слухання 28 березня Лаура Кевеші повідомила журналістам, що їй заборонено озвучувати в медіа зміст звинувачень проти себе.

2018 року Кевеші звільнили з посади прокурорки румунського Національного антикорупційного директорату нібито за зловживання повноваженнями.

Попри це, минулого місяця Кевеші отримала підтримку профільних комітетів Європейського Парламенту як кандидатка на посаду першого прокурора ЄС.

Звинувачення вона назвала спробою змусити її замовкнути і залякати всіх представників системи юстиції, які «виконали свою роботу».

«Може, деякі люди в такому відчаї, що я можу отримати цю роботу, що мені не дозволяють більше спілкуватися зі ЗМІ», – заявила Кевеші.