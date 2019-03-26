Суд в Бразилії звільнив з-під варти колишнього президента, якого звинувачують у хабарництві

Апеляційний суд Бразилії звільнив з-під варти колишнього президента країни Мішела Темера, якого звинувачують в отриманні хабарів на суму близько 500 тисяч доларів за держконтракти на будівництво атомної електростанції.

Суд дійшов висновку, що 78-річний колишній президент не становить загрози для суспільства.

Темера, який очолював Бразилію з 2016-го до кінця 2018 року, затримали 21 березня. Зараз щодо нього розслідують одразу кілька справ, пов’язаних з корупцією, відмиванням грошей, перешкоджанням правосуддю та створенням злочинної організації. Темер не визнає провини, а своє затримання назває «варварством».

У справі про корупцію при будівництві АЕС раніше на 12 років був засуджений ще один колишній президент Бразилії Лула да Сілва.

Попередницю Темера – Ділму Русеф – також звинувачували в корупції.