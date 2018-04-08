Колишній президент Бразилії почав відбувати термін за корупцію

Колишній президент Бразилії, популярний лівацький політик Луїс Інасіу Лула да Сілва, більше відомий просто як Лула, 7 квітня здався поліції і почав відбувати призначений йому судом термін за корупцію.

Його доставили вертольотом для відбування понад 12-річного терміну позбавлення волі до камери в місті Курітіба, у штаб-квартирі федеральної поліції в цьому місті, де й велося розслідування масштабної справи про корупцію.

Цьому передувало гучне протистояння прихильників Лули з поліцією в його рідному місті Сан-Бернарду-ду-Кампу. Спершу він відмовлявся з’явитися для відбування покарання. Тисячі його прихильників намагалися перешкодити політикові здатися поліції навіть після того, як він урешті сам вирішив це зробити.

Ці повідомлення викликали низку святкувань у різних містах Бразилії супротивників Лули, які вважають його відповідальними за масштабну корупцію, що охопила країну. Прихильники, навпаки, згадували, що за його влади протягом двох термінів на президентській посаді у 2003–2010 роках десятки мільйонів людей вийшли з бідності завдяки економічному зростанню країни.

2017 року Лулу визнали винним в отриманні шикарної квартири як хабара від будівельної компанії в перебігу розслідування широкої справи, відомої як «Автомийня». Ця справа почалася з викриття дрібного відмивання грошей, але врешті охопила десятки провідних політиків і найбагатших підприємців Бразилії. У січні апеляційний суд підтвердив звинувачення і збільшив термін із первісних 9 з половиною років до нинішніх 12 років і 1 місяця. 5 квітня Верховний федеральний суд Бразилії відхилив його оскарження цього вироку.

Лула називає звинувачення проти нього сфальсифікованими. Він має ще одну можливість оскаржити свій вирок. Його Робітнича партія заявляє, що 72-річний да Сілва буде її кандидатом на наступних президентських виборах, призначених на жовтень. Але, за оцінками оглядачів, його кандидатуру не затвердять через кримінальну судимість.