Екс-президент Перу здійснив спробу самогубства при спробі арешту

Колишній президент Перу Алан Гарсіа вистрілив у себе вранці 17 квітня, повідомляють західні ЗМІ. Це сталося, коли поліція прибула до його будинку в столиці країни Лімі, щоб заарештувати Гарсіа в рамках розслідування про хабарництво.

Колишнього президента негайно госпіталізували і пораненням шиї. За інформацією місцевого телебачення, його стан критичний.

Міністр охорони здоров’я Зулема Томав сказав журналістам, що поранення, які отримав Гарсіа, «дуже серйозні».

Представник табору націоналістів Гарсіа керував Перу з 1985 по 1990 рік. Згодом, вже як прихильник ідей вільного ринку, він знову переміг на виборах у 2006 році.

Гарсіа звинувачують в отриманні нелегальних платежів від бразильського будівельного гіганта Odebrecht.

Ця компанія, своєю чергою, опинилася в центрі найбільшого корупційного скандалу в Латинській Америці після угоди з Департаментом юстиції Сполучених Штатів у 2016 році. Тоді в рамках угоди Odebrecht визнала, що платила корумпованим чиновникам південноамериканських країн за великі контракти з будівництва інфраструктурних об’єктів. Загальний обсяг хабарів сягав близько 800 мільйонів доларів.