Колишній президент Перу наклав на себе руки під час арешту у справі про корупцію – відео

Колишній президент Перу Алан Гарсія наклав на себе руки під час арешту. Вранці в середу поліцейські спробували заарештувати його у власному будинку – політика підозрювали в корупції. Гарсія, якому було 69 років, вистрілив собі в голову. Хоча його відразу госпіталізували, він впав у кому. Врятувати його не вдалося. Прихильники політика зібралися біля будівлі лікарні, куди його відвезли. Звістка про його смерть викликала бурю емоцій, люди ледь не прорвали оточення. Алан Гарсія двічі займав пост президента Перу – з 1985 по 1990 рік, і з 2006 по 2011-й. Його звинувачували в отриманні хабарів під час другого терміну – за допомогу в отриманні контрактів на будівництво метро в столиці країни, Лімі. Ім'я Гарсії пов'язували з бразильської будівельною компанією Odebrecht, яка зізналася у шахрайстві. Сам колишній президент всі звинувачення заперечував. (Відео Reuters)