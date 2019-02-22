В Еквадорі стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 7,5 стався 22 лютого на півдні Еквадору поблизу кордону із ще однією південноамериканською країною Перу. Наразі інформації про жертви чи руйнування немає.

Геологічна служба США повідомила, що епіцентр землетрусу був приблизно за 115 кілометрів на південний схід від міста Палора, в провінції Морона-Сантьяго. Підземні поштовхи були відчутні і в столиці Еквадору Кіто та в прибережному місті Гуаякіль.

Президент Еквадору Ленін Морено заявив у соцмережі Twitter, що підземні поштовхи біля міста Макас, адміністративного центру провінції Морона-Сантьяго, не завдали «серйозних збитків». За його словами, землетруси «відчувалися по всій країні».

16 квітня 2016 року через землетрус магнітудою 7,8, що стався у центральній частині еквадорського узбережжя, загинули понад 700 людей, були зруйновані кількасот будинків, а збитки оцінили у понад 3 мільярди доларів.