Екс-президента Перу затримали у США

Колишнього президента Перу Алехандро Толедо, який переховується від правосуддя в своїй рідній країні, був заарештований в американському штаті Каліфорнії за підозрою у п’янстві в громадському місці. Перш, ніж його звільнили 18 березня, чоловік був змушений провести ніч за ґратами.

За даними американської влади, 72-річний Алехандро Толедо був затриманий пізно ввечері 17 березня в ресторані біля міста Менло-Парк, що неподалік від Сан-Франциско. Повідомляється, що його звільнили після висунутого у таких випадках оголошення про правопорушення.

Прокуратура в Перу звинувачує Толедо, який був президентом з 2001-го до 2006 року, в отриманні 20 мільйонів доларів від бразильської будівельної фірми в обмін на допомогу в отриманні вигідного контракту. Толедо звинувачення заперечує.