Мер Риги Ніл Ушаков відсторонений від посади через корупційний скандал

Міністр навколишнього середовища і регіонального розвитку Латвії Юріс Пуце відправив у відставку мера Риги Ніла Ушакова в зв’язку зі справою про корупцію в муніципальній транспортній компанії. Це розпорядження опубліковане в офіційному віснику латвійського уряду. Воно може бути оскаржене в суді впродовж 30 днів.

Ушакова, зокрема, запідозрили у нецільовому витрачанні коштів компанії Rīgas satiksme, а також невиконанні обов’язків з контролю її закупівель. Rīgas satiksme і його структури відповідають за весь громадський транспорт e Ризі та майже всі парковки в місті.

У лютому Ризька дума вкотре не підтримала вимогу опозиції про відставку Ушакова. Приводом для розгляду питання стали обшуки, які співробітники Бюро із запобігання та боротьби з корупцією Латвії провели в будинку мера Риги і в його кабінеті в будівлі Ризької думи. Вони були пов’язані з розслідуванням справи про корупцію в муніципальному транспортному підприємстві Rīgas satiksme при закупівлі тролейбусів і трамваїв у чеської компанії «Шкода» і польської «Соларіс». Загальна сума підозрілих операцій сягає 270 мільйонів євро. Це приблизно чверть річного бюджету Риги.

Самого Ушакова звинувачують не в корупції, а лише в неналежному виконанні обов’язків мера. Раніше він заявляв про свою непричетність до будь-яких протиправних дій.

Ніл Ушаков вступив на посаду мера Риги в 2009 році, в 2017 році його переобрали на третій термін. Ушаков очолює партію «Згода», яка в 2018 році посіла перше місце на парламентських виборах.

Рішення міністра про свою відставку Ушаков називає не правовим, а політичним.