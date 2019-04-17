Коломойський в інтерв’ю «Схемам»: «коли переможе Зеленський, я повернусь в Україну»

У випадку перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України Ігор Коломойський обіцяє повернутись в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю журналістам програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – йдеться у розслідуванні «Бенефіціар».

На запитання, чи повернеться він, якщо шоумен буде обраний президентом, Коломойський відповів: «Ну звичайно. Я так збирався і раніше повернутися, але зараз там усілякі випадки... Щоб не було передвиборчих якихось... У мене були плани повернутися в Україну між першим і другим туром, ще до першого туру. Але у зв'язку з тим, що така гостра політична боротьба, і щоб не вносити сум'яття, переполох, тому я вирішив тут спокійно відсидітися і не нервувати нікого в Україні», – пояснив олігарх.

Ігор Коломойський від вересня 2018 року мешкає в Ізраїлі, у місті Герцлія. На запитання «Схем», з чим це пов’язано, бізнесмен зазначив – перебрався зі Швейцарії в іншу країну «за сімейними обставинами», і додав:

– Перебуваю зараз тут в очікуванні того, що мені скажуть мої адвокати у зв'язку з останніми даними, які з'явилися в пресі.

– Це ви маєте на увазі розслідування в США, я правильно розумію?

– Ну ніби так.

– ФБР?

– Так. У зв’​язку з нібито розслідуванням в США, бо немає ніяких коментарів. Нічого не зрозуміло. Тому адвокати порадили побути тут, поки проясниться ситуація.

– Бо Ізраїль не видає своїх громадян?

– Ні, вони порекомендували побути тут.

Американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал «Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР». У підзаголовку вказується, що Ігор Коломойський потрапив під слідство за звинуваченнями у фінансових злочинах.

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Слідчі розглядають потенційні фінансові злочини, включно з відмиванням грошей, повідомили виданню три окремі людини, ознайомлені з темою. Водночас видання також наводить слова адвоката олігарха Майкла Саллівана, який каже, що Коломойський не обвинувачений у жодному злочині і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти у США.

Повне інтерв'ю з Коломойським, яке «Схеми» записали з ним в Герцлії, у якому він розповів про своє бачення Зеленського як президента.

Раніше «Схеми» показали, як бізнес-партнер кандидата в президенти Володимира Зеленського по «95 кварталу» Тімур Міндіч, міський голова Харкова Геннадій Кернес, гендиректор «1+1» media Олександр Ткаченко та народні депутати від партії «Відродження» Віталій Хомутиннік та Андрій Шипко у квітні відвідували ізраїльський офіс олігарха Ігоря Коломойський.

Навідувався в цей же період в офіс олігарха також екс-міністр енергетики та вугільної промисловості часів Януковича Едуард Ставицький, якого розшукують в Україні.