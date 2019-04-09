Радіо Свобода Daily: Чому ФБР зацікавилося Коломойським?

ФБР і Коломойський

Американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал «Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР». У підзаголовку вказується, що Ігор Коломойський, якого звинувачували у замовленні вбивств і який, як вважають, стоїть за коміком, що може виграти президентські вибори в Україні, потрапив під слідство за звинуваченнями у фінансових злочинах.

Слідчі розглядають потенційні фінансові злочини, включно з відмиванням грошей, повідомили виданню три окремі людини, ознайомлені з темою. Видання також наводить слова адвоката олігарха Майкла Саллівана, який каже, що Коломойський не обвинувачений у жодному злочині і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти у США.

Детальніше про цю справу читайте тут.

Кандидат Зеленський просить про охорону

Штаб кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням гарантувати кандидатові охорону, повідомив радник голови МВС Іван Варченко.

«До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти. Зараз по таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського», – сказав він 8 квітня в Києві.

Коли ж будуть дебати?

8 квітня кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський заявив, що дебати з чинним президентом Петром Порошенком відбудуться 19 квітня на НСК «Олімпійський».​

Днем раніше, 7 квітня, президент України Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського, а також глядачів і журналістів на дебати на НСК «Олімпійський» – на 14 квітня. А вже 8 квітня, після згаданої заяви Зеленського, спікер виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв повідомив, що Петро Порошенко прийде на дебати на «Суспільному» 19 квітня, як це передбачено законом про вибори, та не виключено, що того ж дня він побуває і на «Олімпійському».

Про що ж саме будуть дебати? Це буде конструктивна розмова чи обмін звинуваченнями? Говорили про це у нашій програмі «Ваша свобода».

Напади на ромів

Безперецедентною для України називає хвилю нападів на ромів минулої весни і літа дослідник В’ячеслав Ліхачов. За весь рік автори доповіді «Ксенофобія в Україні у 2018» нарахували понад 20 інцидентів, що включали як фізичні сутички, так і публічні акції ксенофобського спрямування або повідомлення у медіа, що містили мову ворожнечі щодо ромів.

Одними із найбільш резонансних стали погром ромського стихійного поселення на Лисій горі у Києві, а також напад на львівський табір ромів, внаслідок якого загинув один його мешканець, а ще кілька зазнали поранень. До Міжнародного дня ромів, що відзначають 8 квітня, Радіо Свобода з’ясувало, на якому етапі зараз перебувають ці розслідування та судові процеси. Читайте наш матеріал.

Суд над екс-бійцем «Торнадо»

Восьмого квітня в Дніпрі завершився один із найрезонансніших судових процесів останніх років. Майже через два роки розгляду суд оголосив вирок у «справі Пугачова» – екс-бійця одного з добровольчих підрозділів, який убив одразу двох патрульних поліцейських, чоловіка та жінку. Це була перша загибель на посту співробітників нової патрульної поліції в Україні. Олександра Пугачова визнали винним і присудили довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Суд не взяв до уваги ані його участь в бойових діях на Донбасі, ані наявність малолітньої дитини. Прокуратура й родини загиблих патрульних вироком задоволені. Між тим засуджений має право на подання апеляції упродовж місяця. Детальніше про справу читайте тут.

Лось залишився у Червоній книзі

Наостанок хороші новини! Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди на рішення Окружного адмінсуду Києва щодо скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної книги України. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.​

Бережіть природу України!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.