Екс-бійцю «Торнадо» Пугачову дали довічне ув’язнення через вбивство поліцейських

Дніпро – Восьмого квітня в Дніпрі завершився один із найрезонансніших судових процесів останніх років. Майже через два роки розгляду суд оголосив вирок у «справі Пугачова» – екс-бійця одного з добровольчих підрозділів, який убив одразу двох патрульних поліцейських, чоловіка та жінку. Це була перша загибель на посту співробітників нової патрульної поліції в Україні. Олександра Пугачова визнали винним і присудили довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Суд не взяв до уваги ані його участь в бойових діях на Донбасі, ані наявність малолітньої дитини. Прокуратура й родини загиблих патрульних вироком задоволені. Між тим засуджений має право на подання апеляції упродовж місяця.

Два роки судового процесу, десятки засідань. Кіровський райсуд Дніпра розглядав цю справу надзвичайно ретельно. Обвинувачений – 35-річний уродженець Росії, екс-боєць екс-спецпідрозділу «Торнадо» Олександр Пугачов – та його захист, на думку прокуратури, намагались всіляко затягувати процес, подаючи клопотання за клопотанням. І ось нарешті вирок: підсудному, обвинуваченому за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема, статтями «умисне вбивство», «замах не вбивство» та «незаконне володіння зброєю», присудили довічне ув’язнення з конфіскацією майна. З’ясувалось, що на Донбасі, звідки він приїхав,у нього є квартира. У Дніпрі ж підсудний з дружиною та донькою жили в орендованому приміщенні.

​«Кривава» неділя біля автовокзалу в Дніпрі

У судовому вироку, оголошення якого в понеділок зайняло не менше від двох годин, були викладені всі деталі цієї резонансної справи. У неділю вранці 25 вересня 2016 року у Дніпрі поблизу центрального автовокзалу патрульні поліцейські 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко зупинили авто, яке проїхало на червоне світло, й зажадали від водія документів. Водій – Олександр Пугачов – спершу надав посвідчення і паспорт, але, коли дізнався про намір патрульних перевірити, чи не перебуває його авто в розшуку, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Чоловік-патрульний загинув на місці, встигнувши поранити нападника. Його напарниця-поліцейська померла пізніше від ран у лікарні.

Згодом стало відомо: екс-торнадівець на той момент вже перебував у розшуку поліції через скоєння тяжких злочинів – пограбування і зґвалтування.

Свідком інциденту на автовокзалі став водій маршрутки. Ризикуючи життям, він намагався зупинити зловмисника, заблокувавши своїм мікроавтобусом йому шлях. Однак після погроз вбивства був змушений відступитись.

Олександра Пугачова затримали того ж дня. Товариші, імен яких він не називає, привезли його, пораненого, до лікарні імені Мечникова. Медперсонал виявив неабияку витримку: лікарі зробили вигляд, що не знають, хто перед ними, й почали надавати допомогу, а самі тим часом зателефонували до поліції.

​«Емоційно нестійкий розлад особистості, але Пугачов осудний» – експертиза

Усі два роки, доки тривав суд, Пугачов відмовлявся від свідчень і не визнавав своєї провини. Зі слідством він не співпрацював. Від останнього слова в суді обвинувачений фактично відмовився. Спершу він зазначав, що буде говорити, але для підготовки йому необхідно переслухати записи всього судового процесу, який він, мовляв, погано чув і не міг зробити нотатки. Однак суд на цю вимогу не пристав.

Після оголошення вироку Пугачов намагався демонструвати цілковитий спокій і відсутність почуття провини, навіть посміхався і позував на камери.

​Між тим, серед численних експертиз, результати яких зазначені у вироку, є і психіатрична. Фахівці вказали на те, що він має емоційно нестійкий розлад особистості, але визнали його цілком осудним.

«Висновок експертизи полягає в тому, що Пугачов не страждав раніше і не страждає на даний час на будь-яке хронічне психічне захворювання. Було виявлено емоційно нестійкий розлад особистості, який не впливає на осудність», – зазначив суддя.

Родичі й прокуратура вироком задоволені, захист заявляє про незгоду

Родичі загиблих поліцейських кажуть, що вироком суду задоволені. Мамі вбитої патрульної Ольги Макаренко Надії Лещик екс-«торнадівець» тепер має відшкодувати 3 мільйони гривень компенсації моральних збитків. На жінку лягла відповідальність за виховання двох дітей її доньки – хлопчиків 14 та 16 років.

«Я вдячна прокуратурі, я вдячна суддям за це рішення», – каже Надія Лещик, мати вбитої патрульної Ольги Макаренко.

Про те, що рішення суду обґрунтоване й справедливе, заявляє і державне обвинувачення. Прокурор у справі Олексій Семенюк каже: судді повністю задовольнили вимоги обвинувачення щодо покарання.

«Наразі ми повністю задоволені судовим рішенням і призначеним покаранням – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також призначенні компенсації моральної шкоди матері загиблої – 3 мільйони гривень, а також матеріальної шкоди управлінню патрульної поліції в Дніпрі – 26 тисяч гривень – за пошкодження одностроїв і зникнення зброї патрульних. Підсудний від дачі показань відмовлявся, відмовився від участі в дебатах і від останнього слова. Можна сказати, що від затягував процес. Ми переносили засідання майже півроку винятково у зв’язку з тим, що він не ознайомлювався з матеріалами справи», – сказав прокурор.

Тим часом адвокат Олександра Пугачова Артем Ходюш вважає, що суд був несправедливим до його підзахисного, бо, за його словами, у перебігу судового процесу порушувалось його право на захист. Адвокат має намір подавати на апеляцію

«Під час судового процесу було порушення право мого підзахисного на захист. Суд ніяк це не відобразив в своєму рішенні. Тому ми вважаємо його необ’єктивним. Багато яких аргументів, на які ми посилались, також не були враховані в рішенні суду першої інстанції, тому, звичайно, буде апеляція. Треба більш детально вичитати рішення», – сказав Радіо Свобода адвокат Пугачова Артем Ходюш.

У засудженого Олександра Пугачова та його захисту є 30 днів на подання апеляції.

Півтора року тому в Дніпрі відкрили монумент, присвячений пам’яті перших в Україні загиблих патрульних поліцейських, застрелених під час виконання службових обов’язків. Пам’ятник розташований на місці трагедії. Скульптура має вигляд шеврону поліції, на якому викарбувані імена загиблих – Артема Кутушева і Ольги Макаренко. Його безкоштовно виготовив один зі скульпторів-волонтерів.