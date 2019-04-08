Суд у Дніпрі оголосив вирок підозрюваному у вбивстві двох патрульних поліцейських, екс-бійцеві екс-підрозділу «Торнадо» Олександрові Пугачову. Останнє судове засідання в справі відбулось у понеділок в Центральному районному суді Дніпра, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За рішенням суду, Олександра Пугачова засудили до довічного ув’язнення.

Суд задовольнив цивільні позови до Пугачова.

Раніше Департамент патрульної поліції Національної поліції в області заявив цивільний позов до Пугачова. Відомство вимагало від обвинуваченого компенсації майна патрульних в розмірі 24 тисяч – форми, табельної зброї, патронів тощо.

Окрім того, мати загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надія Лещик вимагала стягнути з нього 3 мільйони гривень компенсації моральних збитків.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта Олександр Пугачов, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.