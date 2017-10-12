Суд у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі: обвинувачений уперше заговорив із журналістами

Суд у справі про вбивство поліцейських у Дніпрі обвинувачений Олександр Пугачов уперше заговорив із журналістами. Він, як і раніше, не визнає своєї провини. Натомість він згадав про свої бойові здобутки на фронті протягом 2014 року, де він служив у складі колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Щодо минулорічної події 25 вересня обвинувачений прокоментував так: «коли на людину нападають, вона захищається».

Також на засіданні суд частково задовольнив клопотання сторони захисту щодо виклику на наступне засідання судмедексперта, слідчих та понятих, які брали участь у проведенні слідчих дій.

Адвокат обвинуваченого Артем Ходюш зазначає, що це не повторний допит, а виявлення неточностей, які з’ясувались під час вивчення письмових доказів.

25 вересня 2016 року у Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко. Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Судові слухання у справі Олександра Пугачова в Центральному районному суді Дніпра досі тривають.