У Дніпрі встановили пам’ятник загиблим рік тому патрульним поліцейським

У Дніпрі урочисто відкрили монумент, присвячений пам’яті загиблих патрульних поліцейських, застрелених під час виконання службових обов’язків.

Монумент встановили на місці трагедії річної давнини – на території автовокзалу.

За інформацією патрульної поліції Дніпра, 1-метрова гранітна скульптура має вигляд шеврону поліції, на якому викарбувані імена загиблих – Артема Кутушева і Ольги Макаренко. Роботу безкоштовно виконав дніпровський скульптор та волонтер Володимир Нижник, який також є автором пам’ятника загиблим українським військовослужбовцям на Алеї слави Краснопільського цвинтаря.

Мати загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надія Лещик подякувала творцям пам’ятника.

Під час відкриття меморіалу патрульна служба Дніпра нагородила відзнаками 12 найкращих співробітників.

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо».

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

Судові слухання у справі Олександра Пугачова в Центральному районному суді Дніпра досі тривають. Департамент патрульної поліції Національної поліції в області заявив цивільний позов до обвинуваченого у вбивстві патрульних поліцейських. Відомство вимагає від обвинуваченого компенсації майна патрульних в розмірі 24 тисяч – форми, табельної зброї, патронів тощо.

Окрім того, мати загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надія Лещик вимагає стягнути з обвинуваченого у вбивстві її доньки 3 мільйони гривень компенсації моральних збитків. За словами матері, після смерті доньки вона нездужає, окрім того, на неї лягла відповідальність виростити онуків – 11 і 13 років.