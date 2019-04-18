Парубій заявив, що не допустить розпуску парламенту

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив у інтерв’ю «Цензор.НЕТ», що не дозволить розпустити парламент.

«Знаєте, я це – про розпуск – чув від моменту обрання головою Верховної Ради України. 14 квітня, до речі, було рівно 3 роки. Я говорив тоді і говорю зараз: розпуску парламенту не буде. Я не допущу цього сценарію», – зазначив спікер.

Згідно з Конституцією України, повноваження парламенту не можуть бути достроково припинені президентом в останні шість місяців його повноважень.

«27 травня минає будь-яка можливість – навіть теоретична – розпустити парламент», – наголосив Парубій.

«Я переконаний, що немає ані підстав, ані часу, щоб ті підстави шукати. Звичайно, можливо шукати якісь зачіпки. І це, скоріш за все, є концепції, які намагаються розвинути і втілити вірні юристи Януковича – Лукаш і Портнов. Але парламент – найвищий законодавчий орган держави, який, правда, вже давно і вперто намагаються демонізувати. І коли сьогодні хтось хоче нанести удар по парламенту, я говорю дуже просто: не дозволю!» – заявив голова Верховної Ради.

Він наголосив, що для розпуску парламенту немає жодних підстав.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Відповідно до Конституції, новообраний президент складає присягу на урочистому засіданні Верховної Ради і вступає в повноваження не пізніше ніж через 30 днів після офіційної публікації результатів виборів (4 травня), тобто до 3 червня.