«Боюся, що не встигну» – Зеленський про розпуск Ради

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі обрання «буде думати» про розпуск нинішнього скликання Верховної Ради, оскільки «ви ж розумієте, що нам це вигідно». Про це політик сказав у інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 18 квітня.

«Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, не буду порушувати закон. Якщо ми встигнемо у термін за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент», – так Зеленський описав умови розпуску парламенту.

Новообраний президент України матиме юридичні підстави оголосити дострокові вибори до Верховної Ради, заявив цього тижня заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко.

За його словами, відлік шести місяців до парламентських виборів, протягом яких неможливо розпустити Верховну Раду, починається після 27 травня.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 27 жовтня. Термін за шість місяців до цього дня починається після 27 квітня. Березенко не пояснив способу свого підрахунку.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Відповідно до Конституції, новообраний президент складає присягу на урочистому засіданні Верховної Ради і вступає в повноваження не пізніше ніж через 30 днів після офіційної публікації результатів виборів (4 травня), тобто до 3 червня.