Зеленський: у людей не можна забрати російськомовне телебачення

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський може в разі обрання ініціювати перегляд мовних квот у засобах інформації. Про це політик заявив в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 18 квітня.

«У мене є питання до закону... Квоти залишаться. Питання, які вони повинні бути?.. Взагалі: більший відсоток української мови, а далі – різні мови, бо треба давати можливість кожній мові. Тому що у нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення. У нас є люди, які говорять і іншими мовами», – сказав Зеленський.

Закон про мовні квоти на телебаченні набрав чинності 13 жовтня 2017 року. Згідно із документом, у перші 12 місяців діяв перехідний період: передачі власного виробництва, а також національний аудіовізуальний продукт зараховувався до частки передач, виконаних державною мовою, незалежно від фактичної мови цих передач.

Із 13 жовтня 2018 року закон встановлює обов’язкову частку україномовного контенту на загальнонаціональних телеканалах в обсязі 75%. Телерадіокомпанії місцевого мовлення повинні транслювати не менше від 60% ефіру українською мовою.

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