У Раді відповіли на заяву Зеленського про мовні квоти на ТБ

Закон про мовні квоти на телебаченні був розроблений і погоджений з усіма великими українськими телевізійними групами, заявила голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар. Так вона відреагувала на заяву кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського про намір ініціювати в разі обрання перегляд мовних квот у засобах інформації.

«Найбільш маразматичні правки, аби нівелювати закон, подавав саме «Квартал 95» (телевізійний бізнес, одним із власників якого є Зеленський – ред.), бо це не єдина студія, що не може виробляти контент українською. Мови не знає. І правки писали люди, явно далекі від законодавчої техніки. Ми їх відхилили, і закон дав свій позитивний ефект – 92% української мови в ефірі. Плюс капіталізація галузі. Проти були лише відверто проросійські», – написала Вікторія Сюмар у Facebook 18 квітня.

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський заявив, що може в разі обрання ініціювати перегляд мовних квот у засобах інформації. «У мене є питання до закону... Квоти залишаться. Питання, які вони повинні бути?.. Тому що у нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення. У нас є люди, які говорять і іншими мовами», – сказав Зеленський.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.