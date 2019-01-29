Лукашенко і мова: щонайменше 30% телебачення має бути білоруською?

Глава адміністрації президента Білорусі Наталія Качанова розповіла на зустрічі з колективом компанії «Беларуськалій» про те, що в країні поставлено завдання «про наявність не менше 30% контенту білоруською мовою», повідомила газета «Калійшчык Салігорска».

Однак, прес-секретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт спростувала цю заяву в коментарі Білоруській редакції Радіо Свобода.

Відповідно до закону «Про ЗМІ», сказала вона, мова йде про 30% національного контенту – фільмів і передач, створених у Білорусі. А в контексті цього «можна розраховувати і на те, що білоруська мова буде використовуватися частіше».

На уточнення про наявність якоїсь іншої квоти на білоруську мову на білоруському телебаченні, вона відповіла: «Звичайно, ні, немає». На думку Ейсмонт, журналісти, які передавали слова Кочанової, щось наплутали.

Мінінформ: Журналіст помилився

«Глава адміністрації говорила інакше, – запевнив кореспондента Радіо Свобода перший заступник міністра інформації Білорусі Павло Легкий. – Керівник заявила про те, що 30% контенту на телеканалах має бути вітчизняного, білоруського виробництва.

Журналіст почув, якщо ви звернули увагу, це була не цитата, а переказ. Це останній абзац статті (оригінал статті на сторінці 2 – ред.). Журналіст на блокнот як записав – і ось результат.

Керівництво адміністрації повідомило про ту норму, яка є в законі про засоби масової інформації. Йшлося про 30% національного білоруського контенту. Журналіст помилився і таким чинами виклав».

У пункті 1.9 закону «Про ЗМІ» визначено, що засобу масової інформації можуть відмовити в державній реєстрації, якщо «обсяг телепередач, аудіовізуальних творів, інших повідомлень і (або) матеріалів білоруського (національного) виробництва в щомісячному обсязі мовлення телевізійних засобів масової інформації становить менше 30%» – редакція зобов’язана забезпечити принаймні таку частку національного контенту, якщо інше не визначено міжнародними домовленостями.

У Кочанової запитували дещо інше

Запитання про популяризацію білоруської мови на телебаченні поставила начальник ідеологічного управління «Беларуськалій» Наталія Новицька. Вона сказала кореспондентові Радіо Свобода, що її запитання стосувалося конкретного телеканалу.

«У мене була пропозиція – ранкову програму на БТ-1 «Доброго ранку, Білорусь» бодай один раз на тиждень проводити білоруською мовою, – сказала Новицька. – Це було б дуже розумно. Передача називається білоруською мовою («Добрай раніцы, Беларусь» – ред.). Вранці ми б чули красиву, правильну мову. Мова білоруська красива. У нас є кореспонденти, які могли б вести передачу білоруською мовою. Було б непогано, але це як пропозиція.

Качанова до цього позитивно поставилася. Вона сказала, що у нас є на телебаченні білоруські передачі. Раніше ж ЗНТ (Загально-національне телебачення Білорусі – ред.) випустило одну передачу білоруською мовою. Але я частіше БТ вмикаю, і мені хотілося б те ж саме побачити там. Але це мають бути фахівці, які добре знають мову, бо ж наша мова має красиво звучати».

Білоруської мови на телебаченні поки мало

Державні телеканали Білорусі переважно російськомовні. На каналі «Білорусь-1» є хіба що окремі передачі білоруською. У «номерній» мережі БТ є також телеканал «Білорусь-3», про який керівництво БТ казало, що білоруськомовні передачі на ньому займають 32% щоденного мовлення, а білоруською робляться 75% власних передач каналу.

Тим часом білоруськомовному телеканалові «Белсат», який мовить із Польщі, було відмовлено долученні до білоруської телевізійної кабельної мережі: на петицію про це заступник гендиректора «Білорусь-1» Сергій Шишко відповів, що «в сітці мовлення присутній широкий перелік білоруськомовних передач і рубрик».

Створити білоруськомовний телеканал задумали самі кабельні оператори – з такою пропозицією вони звернулися до депутата Олени Онисим, вона передала пропозицію міністрові інформації Олександру Карлюкевичу. Онисим каже, що Карлюкевіч назвав пропозиції цікавими.

Міністр культури Білорусі Юрій Бондар говорив, що сумнівається, чи варто перекладати кіно на білоруську мову: запитував, «чи маємо ми право втручатися в задум, творчу ідею творця фільму?».

Оригінал публікації на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода.

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