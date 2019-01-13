Опозиція Білорусі закликала бізнес перейти на білоруську мову, а владу – обмежити телеканали Росії

Опозиційна партія «Білоруський народний фронт» (БНФ) оголосила 2019-й роком білоруської мови, назвавши її «найважливішим фактором національної безпеки» в умовах активізації «інформаційних атак проти Білорусі».

«Білоруська мова – найважливіший фактор національної безпеки для незалежної білоруської держави... Беручи до уваги активізацію… інформаційних атак проти Білорусі і білорусів, ми проголошуємо 2019 рік роком білоруської мови», – йдеться в заяві, ухваленій 13 січня на засіданні сойму партії.

Партія закликала всіх жителів Білорусі вивчати та вдосконалювати ступінь володіння білоруською мовою, а також використовувати її у всіх життєвих ситуаціях, ініціювати створення білоруськомовних груп і рухів у навчальних закладах різних рівнів.

Крім того, «Білоруський народний фронт» закликав всіх білорусів під час перепису населення в жовтні 2019 року вказати білоруську мову як рідну і мову повсякденного спілкування вдома.

Білоруський бізнес, усіх виробників товарів і послуг автори заяви закликали використовувати білоруську мову в рекламних кампаніях, в оформленні товарів, та в комунікації з покупцями.

Також БНФ вимагає від влади Білорусі обмежити трансляцію російських телеканалів, замінивши їх програмами власного виробництва або збалансованим набором іноземних телепрограм з інших країн.

Окрім того, партія вимагає від влади ухвалення актів законодавства білоруською мовою і закликає розширити використання білоруської мови в системі освіти. У партії нагадали, що з 1 січня 2019 року всі інтернет-сайти державних органів, підприємств і організацій республіки повинні мати білоруськомовні версії, і заявили, що «пильно відслідковуватимуть виконання цієї норми законодавства».

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