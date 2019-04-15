Новообраний президент України зможе розпустити Раду – представник БПП

Новообраний президент України матиме юридичні підстави оголосити дострокові вибори до Верховної Ради, заявляє заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко.

«Я свідомий того, що така перспектива можлива і правове підкріплення такої позиції проведення дострокових виборів сьогодні оцінюється як 50 на 50. Якби ви мене запитали, чи є юристи, які б змогли обґрунтувати можливість проведення дострокових виборів – так, є. Як будуть розвиватися події, це залежить як мінімум від новообраного президента, від Верховної Ради і від багатьох інших факторів», – сказав Березенко в інтерв’ю «Українській правді».

Він пояснив, що відлік шести місяців до парламентських виборів, протягом яких неможливо розпустити Верховну Раду, починається після 27 травня.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.