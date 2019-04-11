Вибори президента не є приводом для відставки прем’єра – Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман не має наміру йти у відставку до виборів Верховної Ради. Про це він сказав 11 квітня в коментарі інтернет-виданню LB.ua на Київському форумі з безпеки.

«Вибори президента – не привід для відставки прем’єра... Думаю, ми будемо працювати до жовтня», – сказав голова уряду.

Відповідаючи на питання про те, чи готовий він до заміни частини міністрів за президентською квотою, прем'єр зазначив, що це право голови держави, яке разом з тим має бути підтверджено парламентом.

Володимир Гройсман очолює уряд України майже три роки. 14 квітня 2016 року його кандидатуру підтримали 257 депутатів Верховної Ради, а згодом 239 депутатів проголосували і за персональний склад Кабінету міністрів.

Закон передбачає, що в уряді працює два міністри, подання щодо яких робить президент України, це міністри закордонних справ та оборони. Згоду на їхнє призначення також дає Верховна Рада.

Наступні парламентські вибори відбудуться в Україні 27 жовтня 2019 року.