Вибори-2019: «переможе» чи «програє» економіка?

Євген Солонина, Андрій Ненадов

Порошенко чи Зеленський? Що думають про обох кандидатів українські виборці – це вони скажуть 21 квітня, проголосувавши у другому турі виборів президента України. А от що «подумає» про них українська економіка? Чи поліпшаться умови для малого та середнього бізнесу, як зміниться економічне зростання, як зреагують на результати виборів іноземні інвестори? Радіо Свобода поставило ці запитання експертам і представникам західного бізнесу в Україні.

Український президент мало впливає на економіку, такі вже в нього конституційні повноваження. Однак і Володимир Зеленський, і Петро Порошенко, які вийшли до другого туру президентських виборів, йдуть назустріч сподіванням виборців і згадують про економічні питання у своїх передвиборчих програмах та виступах. Це і подолання бідності, й економічне зростання завдяки приборканню корупції, й, зрештою, обіцянки поліпшувати бізнес-клімат для всіх одразу: від малих українських підприємців до великих західних інвесторів.

Виходячи з тексту Конституції, в економічній царині український глава держави має право (обов’язок):

Бути гарантом прав і свобод людини і громадянина, зокрема – й права власності, права на працю та інших економічних прав.

Вносити подання на призначення Верховною Радою прем’єр-міністра, до повноважень якого входить і економіка.

Зупиняти дію рішень уряду, якщо є ознаки їхньої неконституційності.

Пропонувати законопроекти парламентові на розгляд, зокрема, й в економічній та фінансовій сфері.

Підписувати закони (зокрема й економічні), або ж накладати на них вето і повертати на доопрацювання.

Видавати власні укази і розпорядження.

Основні економічні важелі закон віддає урядові, Нацбанку та місцевій владі.

Проте й експерти, і представники бізнесу, опитані Радіо Свобода наголошують: те, хто саме посяде головне крісло на Банковій, таки вплине на українську економіку, прямо чи опосередковано. Але цей вплив оцінюють по-різному.

Економіка зростатиме швидше в разі перемоги Зеленського – Устенко

Якщо Володимир Зеленський (в разі перемоги на виборах-2019) бодай частково почне втілювати в життя системні зміни, які він декларує, на Україну очікує приплив інвестицій та швидке економічне зростання, стверджує виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. За його словами, в нинішніх умовах навіть очікування таких змін можуть мати позитивний ефект.

Якщо переможе Зеленський?

Зеленський говорить про поліпшення бізнес-клімату, мета, яку він бере на себе – швидко закачувати значний інвестиційний ресурс в економіку

«Якщо перемогу здобуде Зеленський, то він декларує системні зміни. І для нього не обов’язково декларувати кроки, що стосуються економіки. Це не Юлія Володимирівна (Тимошенко), яка мала заглиблюватися в технічні деталі... Зеленський говорить лише про системні зміни, тобто про те, що стосується саме підняття якості бізнес-клімату в країні. Як я розумію з усіх моїх бесід з ним, він говорить про поліпшення бізнес-клімату, мета, яку він бере на себе – швидко закачувати значний інвестиційний ресурс в економіку України. Як я розумію, він робитиме «драматичні зміни»: швидко проводитиме реформу публічного адміністрування, дасть карт-бланш всім антикорупційним органам. Економіка – це не просто гроші та цифри, це ще й довіра. Якщо є довіра – то можна закачувати просто гігантський інвестиційний ресурс до економіки України», – запевняє Олег Устенко.

Він наводить приклад: після перемоги Віктора Ющенка на виборах президента України у 2005 році, зросла довіра до української влади, й лише за рахунок цього інвестиції виросли в рази.

Тут з’являється шанс скоротити наше відставання від локомотиву світової економіки

«Звідки ми взяли, що Ющенко починатиме ті ліберальні реформи, заради яких, нам здавалося, відбувалася вся Помаранчева революція? Але так думав багато хто з нас, а також наше закордонне оточення. І від того стався інвестиційний бум. У перший рік президента Ющенка ми отримали 10 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій. Бо й інвестори, і всі фінансисти, і гравці на ринку, і звичайні люди – ми не лише раціонально мислимо, є ще й ірраціональне мислення, позитивні очікування. І на фоні тих очікувань Україна (за рік) змогла прийняти на 8 мільярдів доларів більше, ніж зазвичай… Для мене головне, що тут з’являється шанс скоротити наше відставання від локомотиву світової економіки».

Олег Устенко наводить розрахунки: кожен додатковий мільярд доларів іноземних інвестицій – це додаткове зростання ВВП на 0,2-0,5%; тож він не виключає зростання ВВП до 8% на рік.

Якщо виграє Порошенко?

«Якщо подумати, що може перемогти чинний президент Петро Порошенко, то економіка України все одно зростатиме. Але темпи зростання будуть набагато консервативнішими. Інвестори щодо Порошенка сповідуватимуть раціональний підхід: ми його знаємо, це політик старої формації. Так, відбуватимуться позитивні зміни, але незначні. Країна рухається вперед, але якщо темпи зростання незначні, то навіщо нам вкладати багато коштів? Тож ситуація з економікою, з інвестиціями буде такою ж, як і раніше», – прогнозує експерт.

Економіка виграє від перемоги Порошенка – Кушнірук

Економіст Борис Кушнірук зазначає, що прогнозувати вплив перемоги одного з кандидатів на економіку – це робити припущення «з багатьма невідомими». Однак, за словами експерта, у разі перемоги Зеленського Україна навряд чи отримає транш МВФ наступного року та отримає виклики, з якими новий глава держави може не впоратися.

Якщо переможе Зеленський?

«У МВФ буде перше запитання: «А чи збирається президент Володимир Зеленський виконувати ті зобов’язання (меморандум, підписаний Україною та МВФ – ред.), які брала на себе Україна?». Відтак потрібно буде провести переговори. Інавгурація президента відбудеться наприкінці травня. Переговори – не раніше липня. Враховуючи, що в жовтні – парламентські вибори, очевидно, що і парламент, і уряд будуть іншими. МВФ просто не наважиться давати будь-які кошти доти, доки не пройдуть парламентські вибори, не відбудуться переговори з новим урядом і не буде сформований новий бюджет для того, щоб МВФ міг подивитися, в якій мірі він є реалістичним. Тобто раніше березня 2020 року нового траншу не буде», – припускає експерт.

Борис Кушнірук очікує, що ця ситуація ослабить курс гривні. А крім того, Україна не зможе виконати значні виплати за державними кредитами у 2019-2020 роках без допомоги МВФ, Світового банку та інших донорів.

Не чужим для Зеленського є бізнесмен Ігор Коломойський. Так от, він вважає, що Україна має відмовитися платити по зовнішніх боргах

«Слід ще нагадати, що не чужим для Зеленського є бізнесмен Ігор Коломойський. Так от, Коломойський взагалі вважає, що Україна має «кинути» західних партнерів і просто відмовитися платити по зовнішніх боргах. Такий розвиток подій теж виключати не можна… Ми отримуємо малокеровану ситуацію в парламенті (10-12 фракцій та груп) та дуже великі проблеми з можливостями для реформ. А як не будемо проводити реформи, то стане дуже великим тиск на економіку: на курс, на очікування інвесторів тощо. Тому я не виключаю, що в наступному році ми можемо отримати падіння економіки».

Крім того, Кушнірук радить не скидати з рахунків імовірну втрату доходів від транзиту російського газу та від падіння цін на ринках металу, зерна й іншої сировини, якою торгує Україна.

Якщо переможе Порошенко?

Для західних партнерів перемога Порошенка – це передбачуваність. В такому разі ми точно отримуємо наступний транш МВФ і зможемо «закривати» боргові виплати поточного року

«Для західних партнерів перемога Порошенка – це передбачуваність. В такому разі ми точно отримуємо наступний транш МВФ і зможемо «закривати» боргові виплати поточного року. Зрозуміло, що це буде така собі непряма підтримка Порошенка з боку західних партнерів і для парламентських виборів. В такому разі матимемо прогнозовану ситуацію. Зовнішні тиски і ризик – вони не зникають нікуди. Але ми отримуємо політичного лідера, який довів, що він – сильний, що він може контролювати ситуацію», – визнає експерт.

Але уточнює, що в нинішніх умовах економічні ризики для України залишаються за будь-якого результату президентських перегонів.

Економіка України зростатиме, хто б з двох конкурентів не прийшов на Банкову – Власов

Фінансовий експерт Дмитро Власов акцентує увагу на необхідності реформ для України та ролі президента у них. Він не виключає, що в разі перемоги на виборах політику реформ значною мірою продовжить як Порошенко, так і Зеленський.

«Реформи потрібні що від одного, що від іншого потенційного переможця. Без реформ нічого не буде, ми будемо тільки падати. Лише економічні реформи врятують нашу державу», – наголошує експерт.

Якщо переможе Зеленський?

Все буде залежати від того, кого Зеленський погодиться призначити в Кабінет міністрів

«Все буде залежати від того, кого Володимир Зеленський погодиться призначити в Кабінет міністрів (у формуванні уряду України беруть участь і президент, і парламент – ред.). Поки що це – кіт в мішку. Хоча біля кандидата є достойні люди: екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк та колишній міністр економіки Айварас Абромавичус. Головне, щоб не трапилося перерозподілу прав власності поміж олігархами», – говорить про можливі економічні післявиборчі ризики Дмитро Власов.

Якщо переможе Порошенко?

Порошенко прискорить хід реформ. Переформатує своє оточення, його вже нічого не буде стримувати, йому вже не треба давати ніяких популістських обіцянок

«Якщо він переможе, він, імовірно, прискорить хід реформ. Він просто зобов’язаний почати реформувати економіку та фінансовий сектор. Ніякого падіння гривні я не очікую. Гадаю, президент дещо переформатує своє оточення, і його вже нічого не буде стримувати. Йому вже не треба давати ніяких популістських обіцянок, якщо він піде на другий термін», – пояснює Дмитро Власов.

Західний бізнес та українські перешкоди: хто кого?

Західні інвестори, зокрема й американські, покладають надії на обох кандидатів, які вийшли до другого туру президентських виборів.

Оскільки вони обоє мають великий досвід у веденні бізнесу, то кожен з них в разі перемоги мав би дбати про інвесторів та поставити залучення прямих іноземних інвестицій на свій порядок денний, таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Бізнес розуміє, чого очікувати від наступного президентства Порошенка. Це буде business as usual approach. Про Зеленського відомо набагато менше

«Бізнес розуміє, чого очікувати від наступних п'яти років президентства Порошенка. За умови його переобрання, це, ймовірно, буде business as usual approach – звичний підхід до ведення бізнесу. Про Володимира Зеленського відомо набагато менше. Незважаючи на його відоме ім’я, ми не знаємо, яким саме президентом він може стати, – визнає представник американського бізнесу в Україні. – Його політична та економічна програми є не дуже детальними. Володимир Зеленський оточує себе реформаторами, з якими бізнесу вже доводилось працювати в минулому. І під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій минулого місяця Зеленський запевняв, що його погляди та наміри відповідають пріоритетам бізнес-спільноти, зокрема, щодо верховенства права, економічного зростання та боротьби з корупцією».

Американська торговельна палата працює в Україні, починаючи з 1992 року. Головна мета, яку вона проголошує: допомагати компаніям – працювати та інвестувати в Україну, а уряду України – впроваджувати нагальні реформи. «Бізнес-спільнота хоче бачити Україну безпечною, демократичною та економічно стійкою. Прямі іноземні інвестиції є ключем до сталого економічного зростання України. Тож залучення прямих іноземних інвестицій має бути одним з найвищих пріоритетів як для президента, так і для уряду», – підсумовує Андрій Гундер.

Тим часом Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році до 2,7% із 2,9%, ідеться в останньому економічному огляді банку щодо Європи та Середньої Азії. У банку очікують, що в 2020 році ВВП в Україні зростатиме на рівні 3,4% (як і в минулих прогнозах), а у 2021 році – Світовий банк погіршив свої очікування з 3,8% до 3,7%.

Водночас міжнародне рейтингове агентство Moody`s не очікує, що потенційна перемога Володимира Зеленського в другому турі президентських виборів безпосередньо погіршить економічну або фіскальну політику України у порівнянні з правлінням Порошенка – оскільки прем'єр і значна частина уряду в Україні призначаються Верховною Радою та звітують перед нею.

Рейтингова агенція очікує, що за можливого президентства Зеленського реформи продовжаться, домовленості з західними партнерами – діятимуть. Але оскільки економіка зміцніє та політичні ризики знизяться, подальша програма МВФ, ймовірно, «з'явиться тільки після періоду тривалих переговорів».

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. За результатами голосування першого туру Центральна виборча комісія оголосила, що у другому турі змагатимуться комік Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко.