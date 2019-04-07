Глава ПЦУ Епіфаній про вибори: «Наша свобода нерозривно пов’язана з відповідальністю»

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив святкове богослужіння у Рівненському кафедральному Свято-Покровському соборі з нагоди церковного свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.

У проповіді, проголошеній під час служби Божої, митрополит пов’язав біблійну історію із сучасними реаліями в Україні і наголосив: «Наше сьогодення і майбутнє залежать від нашої з вами волі, від того, як ми з вами скористаємося цим великим Божим даром Свободи».

Митрополит додав, що йдеться про вибори, які в Україні ще тривають, і закликав тих виборців, чиї кандидати не пройшли до другого туру, все ж прийти на виборчі дільниці: «Наша Свобода нерозривно пов’язана з відповідальністю – за те, як ми з вами її застосовуємо у своєму житті».

Предстоятель додав: «Справа іще не завершена, навпаки, саме зараз наш вибір має надзвичайну вагу. Адже буде обрано главу держави, президента України, який протягом наступних п’яти років буде очолювати нашу Україну. Це велика відповідальність, і щоб нести її, недосить бути просто гарною людиною. Не можна забувати, що Україна обороняється проти зовнішньої агресії. І нам потрібно обирати головнокомандувача, який в стані війни буде здатен забезпечувати захист нашої Свободи від зазіхань Росії, зможе сказати російському президенту «Ні!», щоденно буде давати відсіч військовим, дипломатичним, економічним, інформаційним, релігійним зазіханням на нашу державу».

Іще чіткіше позицію ПЦУ у цей передвиборчий період висловив архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, який наголосив: «Буває влада від Бога, буває – за попущенням. Скажіть, якщо при цій владі ми досягнули того, до чого прагнули триста років, – хіба ця влада може бути за попущенням?»

На запитання журналістів про ставлення митрополита Епіфанія до заяви Володимира Зеленського про підтримку ПЦУ в разі обрання його президентом предстоятель Православної церкви України відповів, що з вуст цього кандидата такої заяви не чув. «Завжди ми оцінюємо не обіцянки, а реальні справи, які були зроблені до цього часу і будуть робитися у майбутньому», – сказав митрополит.

Митрополит Епіфаній певний час працював у Рівненській єпархії і був причетним до розбудови Свято-Покровського кафедрального собору.

Станом на сьогодні на Рівненщині з-під підпорядкування УПЦ (МП) перейшли до канонічної помісної автокефальної Православної церкви України 45 церковних громад.

На повторному голосуванні 21 квітня на виборах президента України виборці голосуватимуть щодо двох кандидатів, які набрали найбільше голосів у день виборів 31 березня: коміка, керівника студії «Квартал 95» Володимира Зеленського і чинного президента Петра Порошенка. Обидва кандидати заявляють, що будуть захищати Україну від агресії Росії, протистояти вимогам до України президента Росії Володимира Путіна тощо.

Православна церква України в перебігу виборчої кампанії не закликає голосувати за чи проти конкретних кандидатів на посаду президента. Напередодні виборів синод ПЦУ закликав оцінювати кандидатів «не за обіцянками, а за плодами їхніх справ».

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